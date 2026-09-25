Parece que a seleção do Brasil ainda não encontrou o caminho da estabilidade, e segue apresentando sinais preocupantes antes dos grandes compromissos. Após o empate por 1 a 1 diante da Austrália, nesta sexta-feira, no amistoso disputado no Queensland Country Bank Stadium, a seleção de Carlo Ancelotti voltou a revelar problemas evidentes de desempenho, em meio a questionamentos cada vez maiores sobre sua capacidade de recuperar o prestígio.

Embora o Brasil tenha se salvado de uma derrota vexatória com o gol de empate marcado pelo jogador do Bournemouth, Ryan, nos acréscimos, o gol não escondeu a imagem apagada que a Seleção apresentou, já que a equipe sofreu com o desperdício de chances e a pouca eficiência diante do gol, além de uma fragilidade defensiva que quase lhe custou uma nova derrota.

Nestory Irankunda havia colocado a Austrália em vantagem, por meio de uma cobrança de falta espetacular, aproveitando o estado de confusão que se via na defesa do Brasil. E enquanto a Austrália se mostrava mais disciplinada e capaz de explorar os espaços, a seleção brasileira deixou diversas brechas e se expôs aos contra-ataques.









A partida mostrou mais uma vez que o processo de reconstrução da seleção brasileira ainda está longe de ser concluído. A linha defensiva careceu de tranquilidade e entrosamento, e Douglas Santos foi um dos jogadores que mais sofreram, tanto no posicionamento quanto nos duelos ou na contribuição ofensiva, segundo informou o site francês "Foot Mercato".









Por outro lado, a linha de frente não apresentou o suficiente para mudar o cenário. Vinícius Júnior esteve longe de seu nível, enquanto Endrick teve dificuldades para deixar sua marca no terço final antes de ser substituído aos 65 minutos. O passe decisivo de Raphinha foi um dos momentos mais positivos do Brasil, sobretudo diante de sua atuação de destaque desde o início da temporada com o Barcelona.

O empate colocou Carlo Ancelotti novamente no centro das críticas, depois de ter fracassado até agora em dar à seleção uma identidade clara e estável. E com a persistência dos resultados decepcionantes, aumentam os pontos de interrogação sobre o projeto conduzido pelo técnico italiano, especialmente diante das grandes expectativas que cercam a seleção brasileira.

Ancelotti recebe um salário anual estimado em cerca de 10 milhões de euros, enquanto seu contrato se estende até 2030, o que eleva o teto das expectativas quanto à sua capacidade de levar o Brasil a disputar os grandes títulos.

Entre uma defesa instável, um ataque que carece de definição e um técnico que ainda busca a combinação ideal, o Brasil parece preso a uma fase de reconstrução aberta e sem um fim claro, o que coloca Ancelotti e seus jogadores diante de uma tarefa árdua para recuperar a personalidade de uma seleção que sempre esteve acostumada a ocupar o topo do futebol mundial.







