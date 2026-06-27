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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Em vídeo: Bielsa explode de raiva diante dos jornalistas após a eliminação do Uruguai

M. Bielsa
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Tensão extrema

Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, gerou polêmica com sua reação veemente após a eliminação de sua equipe, tendo perdido a paciência durante a breve entrevista televisiva concedida logo após a derrota para a Espanha.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Bielsa não esconde seu habitual incômodo ao lidar com a mídia, mas a eliminação da Uruguai do torneio parece ter o afetado ainda mais, levando-o a perder a paciência antes mesmo do início da entrevista em campo e a gritar com os jornalistas que aguardavam para entrevistá-lo.

Bielsa gritou com os jornalistas que se preparavam para obter seus comentários após a derrota e a eliminação da Uruguai do torneio, dizendo: “Vamos lá... comecem agora!”, e suas respostas durante a entrevista foram marcadas pela frieza, antes de encerrar sua fala com a frase “desculpem”, mas em tom irritado.

A raiva de Bielsa continuou mesmo depois de ele deixar o campo, pois respondeu de forma seca durante a entrevista à rede “DAZN” quando questionado sobre o motivo da substituição de Fernando Muslera, dizendo: “Foi ele quem decidiu sair”. E quando a pergunta lhe foi feita novamente, encerrou a discussão com uma resposta brusca: “Eu já respondi isso”.

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