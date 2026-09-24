A seleção da Alemanha abriu o placar diante da anfitriã Holanda por 1 a 0, no primeiro tempo do confronto entre as duas equipes na noite desta quinta-feira, na estreia de ambas na Liga das Nações da Europa, no estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

O gol alemão foi marcado por Felix Nmecha, aos 32 minutos, e gerou fortes protestos por parte dos jogadores da Holanda.

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Isso porque Brian Brobbey, atacante da Holanda, sofreu uma lesão, e seus companheiros pediram aos jogadores da Alemanha que colocassem a bola para fora para que ele fosse atendido, mas os visitantes se recusaram e continuaram jogando. Ao final, Nmecha encontrou a bola à sua frente após uma tentativa de Adeyemi, e o jogador do Borussia Dortmund não fez outra coisa a não ser mandá-la para as redes da Holanda.

Os donos da casa protestaram intensamente após o gol contra a atitude dos jogadores da Alemanha, e houve bate-boca entre os dois lados, mas o árbitro manteve sua decisão.

O árbitro espanhol Hernández Hernández havia anulado um gol da Holanda, marcado por Virgil van Dijk aos 13 minutos, sob a alegação de falta de Brian Brobbey sobre o goleiro alemão, Marc-André ter Stegen.

Brobbey deixou o campo lesionado após o gol da Alemanha, e foi substituído por Mimeirhel Meerdink aos 35 minutos.

O confronto tem importância especial também para a seleção alemã, que disputa sua primeira partida oficial sob o comando do técnico Jürgen Klopp, após a surpreendente eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final para o Paraguai nos pênaltis.

A seleção da Holanda, por sua vez, busca recuperar o equilíbrio com Xavi, depois de também ter sido eliminada precocemente da Copa do Mundo de 2026, diante do Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final.

Alemanha e Holanda jogam pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da Europa, que conta também com Sérvia e Grécia.







