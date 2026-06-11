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Em vídeo... A maldição africana atinge a abertura da Copa do Mundo de 2026

África do Sul
México
Copa do Mundo
México x África do Sul
T. Zwane
África do Sul
México

O que aconteceu na Copa do Mundo de 1990

Em uma cena rara que traz à memória lembranças da Copa do Mundo de 1990, a seleção da África do Sul se tornou a primeira equipe a receber dois cartões vermelhos em uma partida de abertura da Copa do Mundo desde a seleção de Camarões contra a Argentina, há 36 anos.

Isso aconteceu durante o confronto da seleção sul-africana contra o México, estabelecendo assim um novo recorde negativo na história das partidas de estreia do torneio.

A seleção da África do Sul sofreu um duro golpe no início de sua trajetória na Copa do Mundo, ao terminar sua partida de estreia contra o México com apenas nove jogadores, após a expulsão de dois de seus jogadores: o primeiro, Yaya Situle, aos 49 minutos, e o segundo, Thimba Zwane (84).

Os “Boys” se tornaram a primeira seleção a receber dois cartões vermelhos em uma partida de estreia de uma edição da Copa do Mundo desde a seleção camaronense em seu confronto histórico contra a Argentina em 1990. 

A Cameroon também havia terminado a partida com nove jogadores após a expulsão de André Kana-Beck aos 61 minutos e de Benjamin Maseng aos 89.

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Com esse número negativo, a África do Sul detém um recorde indesejado que reflete um claro nervosismo e fraca disciplina em sua primeira partida no torneio, repetindo o cenário dos “Leões Indomáveis” há mais de três décadas.

Este é considerado o evento mais marcante até agora na atual edição da Copa do Mundo, não apenas por reavivar a memória de um confronto histórico, mas também pelo grande desafio que representa para a seleção “Bafana Bafana” nos demais jogos da fase de grupos, agora que enfrenta uma enorme pressão moral e técnica em decorrência da desfalcação precoce.

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