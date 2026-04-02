Em um mês... o craque do Chelsea se oferece duas vezes ao Real Madrid

De acordo com uma reportagem da imprensa espanhola, um dos astros do Chelsea se ofereceu ao Real Madrid em mais de uma ocasião.

A "Rádio Marca" espanhola informou, nesta quinta-feira, que o jogador da seleção argentina, Enzo Fernández, se ofereceu ao clube real em duas ocasiões.

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A primeira vez foi em fevereiro passado, enquanto a segunda ocorreu após a recente eliminação do Chelsea da Liga dos Campeões, pelas mãos do Paris Saint-Germain.

Por outro lado, o Real Madrid precisa de um meia-armador capaz de organizar o meio-campo. Fernandes já provou seu valor e suas habilidades de alto nível, além de ser um jogador com experiência internacional.

Isso ocorre em um momento em que o astro do Chelsea voltou a flertar com o Real Madrid, aumentando as especulações sobre seu futuro com os Blues, já que ele confirmou recentemente seu desejo de morar na capital espanhola, referindo-se a ela como “muito parecida com (a capital argentina) Buenos Aires”.

Fernandes também elogiou muito Toni Kroos e Luka Modrić, ex-jogadores do Real Madrid, o que alguns consideraram um indício de seu desejo de se transferir para o time merengue.