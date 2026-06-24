Em números... Recorde de falta de gols da seleção de Gana sob o comando de Queiroz

A seleção de Gana empatou em 0 a 0 com a Inglaterra, ontem, terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em uma partida marcada por uma grande resistência defensiva da equipe comandada pelo técnico português Carlos Queiroz.

Apesar de ter conquistado um ponto valioso, a seleção ganesa continuou enfrentando dificuldades no ataque, tornando-se a única equipe na Copa do Mundo de 2026 que não chutou a bola nenhuma vez durante o primeiro tempo em qualquer partida disputada até o momento.

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Além disso, a seleção de Gana se tornou a segunda na história da Copa do Mundo a passar por dois primeiros tempos consecutivos sem nenhum chute a gol, igualando o recorde registrado pela seleção da Costa Rica na edição de 1990, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

A Gana havia estreado no torneio com uma vitória sobre o Panamá (1 a 0), em partida em que a seleção da CONCACAF demonstrou superioridade na posse de bola e no jogo ofensivo, antes que as Estrelas Negras conquistassem a vitória com um gol decisivo.

O técnico português Queiroz é conhecido por sua tendência defensiva conservadora, que se destacou em várias de suas passagens pelo futebol, como nas passagens pelas seleções do Irã e do Egito.



