O senegalês Ibrahim Mbaye, estrela do Paris Saint-Germain com apenas 18 anos, é um dos jovens jogadores mais cobiçados no atual mercado de transferências de verão.

Segundo a rede RMC Sport, os clubes Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Chelsea informaram-se recentemente sobre a situação do extremo do Paris Saint-Germain.

O clube parisiense não descartou totalmente a sua saída, mas só considerará negociações caso receba uma proposta excecional.

Os relatos indicam que a direção do Paris Saint-Germain avalia a sua jovem estrela em mais de 50 milhões de euros, o que é uma prova da grande confiança no seu potencial.

Ibrahim Mbaye juntou-se recentemente à agência Gestifute, de Jorge Mendes, que representa vários jogadores do Paris Saint-Germain, entre eles Warren Zaïre-Emery, João Neves e Vitinha, o que aumentou as especulações sobre o futuro do jovem internacional senegalês.

Refira-se que Mbaye não teve a oportunidade plena no Paris Saint-Germain, devido à presença de vários jogadores na linha da frente da equipa francesa, como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Bradley Barcola.



