Em meio a rumores, Everton Cebolinha quer se firmar no Flamengo e está nos planos de Vitor Pereira

Atacante não pensa em deixar o Rubro-Negro neste momento e ouve do técnico que terá mais chances

A janela de transferências do futebol brasileiro segue aberta e com isso muitos rumores tomam conta do mercado da bola. Recentemente, o nome de Everton Cebolinha foi especulado em clubes como Botafogo e Grêmio, mas segundo soube a GOAL, não houve qualquer tipo de contato e o foco do atacante está em se firmar no Flamengo.

Principal investimento do Rubro-Negro em 2022, Cebolinha ainda não reencontrou as grandes atuações que teve quando vestiu a camisa do Grêmio e chegou à seleção brasileira. Por outro lado, Vitor Pereira está disposto a apostar no atacante e entende que o jogador pode ser peça fundamental para o tipo de jogo que quer implementar no clube.

Everton Cebolinha ainda não experimentou a titularidade com Vitor Pereira, mas vem sendo utilizado pelo técnico com frequência. Para o português, o atacante é a peça que pode dar amplitude pelo lado esquerdo, velocidade e vigor físico.

Ainda segundo soube a GOAL, Vitor Pereira já conversou com Everton Cebolinha e garantiu que tem planos para o atacante e o jogador terá mais oportunidades. O treinador deixou claro aos atletas que vai seguir mexendo na equipe. A expectativa do próprio jogador é melhorar o desempenho na atual temporada, depois de um período de adaptação ao novo clube e a possibilidade de somar mais minutos em campo.

Aos 26 anos de idade, Everton Cebolinha foi comprado pelo Flamengo inicialmente por 14 milhões de euros junto ao Benfica numa negociação que pode chegar aos 16 milhões de euros. O atleta já bateu duas metas, o que leva ao Rubro-Negro a desembolsar mais 1 milhão de euros, totalizando até o momento 15 milhões de euros.