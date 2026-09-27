Em jogo digno da "idade da pedra", Al-Zaki tropeça em sua estreia com a Jordânia

O marroquino Badou Zaki iniciou sua missão à frente da seleção da Jordânia com um empate por 1 a 1 diante da Síria, na partida amistosa que reuniu as duas equipes na noite de domingo, no Estádio Rei Abdullah II, em Al-Quwaysimah, dentro dos preparativos das duas seleções para a participação na fase final da Copa da Ásia de 2027, marcada para a Arábia Saudita.

A seleção jordaniana abriu o placar aos 38 minutos, com Ali Olwan, antes de a seleção síria alcançar o empate por meio de Jan Mustafa, aos 52 minutos, fazendo com que as duas equipes se contentassem com o empate no primeiro teste de Zaki no comando da comissão técnica da Jordânia.

A partida presenciou uma crise técnica fora de campo, depois que a transmissão televisiva enfrentou problemas que provocaram a insatisfação de quem acompanhava o duelo pelas redes sociais, antes de os canais da beIN Sports deixarem de dar continuidade à transmissão da partida devido a problemas ligados ao sinal.

Estava previsto que a partida fosse transmitida pela beIN Sports, além do canal esportivo jordaniano, mas a má qualidade da imagem e as interrupções técnicas acompanharam o processo de transmissão, o que abriu espaço para questionamentos sobre quem seria o responsável pela falha.

O canal esportivo jordaniano se apressou em esclarecer sua posição, afirmando que os problemas técnicos não partiram de sua parte.

Em nota, disse: «Pedimos desculpas pelos erros técnicos que acompanharam a transmissão da partida, os quais se devem à empresa transmissora e contratada pela Federação Jordaniana de Futebol».

E acrescentou o canal: "Reafirmamos nosso empenho em oferecer a transmissão televisiva com a melhor qualidade possível", numa tentativa de encerrar a polêmica que acompanhou o processo de transmissão da partida.