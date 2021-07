Em fim de contrato, Ademir entra na mira do Atlético-MG

Atacante é um dos destaques do América, que ainda tenta sua renovar o vínculo; ele ainda pode trocar de equipe neste Brasileirão 2021

O atacante Ademir tem futuro indefinido no América-MG. O jogador de 26 anos possui contrato até o fim de 2021 e, apesar da intenção da diretoria em renovar o vínculo, a tendência é que ele não permaneça no Coelho.

O destino pode ser em Belo Horizonte mesmo, já que o rival Atlético-MG monitora sua situação, e, nos bastidores, se movimenta em busca da contratação. As partes, no entanto, negam que exista uma proposta oficial do Galo neste momento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O nome de Ademir é bem visto por dirigentes atleticanos para ser possível substituto do venezuelano Jefferson Savarino, que desperta interesse de clubes espanhóis.

Atacante velocista, o camisa 10 do América fez apenas quatro jogos na atual edição da Série A do Brasileirão e estaria, em tese, ainda dentro do limite de partidas disputadas para se transferir a outro clube desta edição. Dessa forma, Ademir ainda poderia ser utilizado por outra equipe durante o torneio.

O atacante está fora de combate, pois segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita sofrida no dia 20 de junho, durante o jogo diante do Palmeiras, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Destaque em 2020

O atacante Ademir foi o principal destaque ofensivo do América-MG na boa campanha da Copa do Brasil. O time mineiro foi a grande surpresa da competição ao chegar até as semifinais, campanha na qual o time comandado por Lisca eliminou Corinthians e Internacional. A queda aconteceu para o Palmeiras em duelo equilibrado, já que houve empate no jogo de ida em São Paulo. No jogo decisivo, na Arena Independência, os paulistas venceram por 2 a 0.

Responsável pelas principais jogadas de gols do América, Ademir despertou interesse do próprio Palmeiras e do Athletico-PR. Porém, na época, as negociações não deram certo.

O atacante chegou ao Coelho em 2017 após se destacar pela Patrocinense, clube da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Pelo América-MG, até aqui, fez 81 jogos e tem 17 gols marcados.

Polêmica da "molecagem"

A possível saída do atacante Ademir antes da estreia do América-MG na Copa do Brasil, em março, gerou polêmica entre o jogador e a diretoria do clube mineiro.

Nos planos do Athletico-PR, Ademir teria se negado a ficar no banco de reservas no duelo contra o Treze, em Campina Grande. Na oportunidade, o presidente do América-MG, Alencar da Silveira criticou a atitude do atleta e aplicou uma multa:

"Molecagem. Ele deve ter recebido uma ligação do empresário, e ele disse que iria ficar no hotel. Jogo importante desse. Coisa de moleque. Moleque ele, e o empresário. Vai tomar uma multa, a multa mais pesada do contrato. Ele não poderia ter feito isso. Poderia ter dito que tinha uma proposta, que aí poderíamos conversar. A gente tem que ser profissional em tudo na vida", afirmou.

Por meio das redes sociais, Ademir se defendeu e pediu desculpas pelo ocorrido:

"Entendo o lado do clube, mas e o meu lado? Mas, com poucas horas de antecedência, isso me foi passado, não achei viável e honesto da minha parte entrar em campo sem ter me preparado, principalmente psicologicamente, pois senti que não iria render o que eu posso render, por toda a situação que foi criada, e poderia prejudicar a equipe ao invés de ajudar”, destacou o atleta.