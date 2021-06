Quais jogadores estão em fim de contrato no Brasileirão? Kaio Jorge e Felipe Melo estão na lista

Atletas estão perto de ficar livres de vínculos e poderão assinar pré-contrato com outros clubes a partir de 1º de julho. Veja a lista feita pela Goal

O mercado da bola volta a ficar agitado no Brasil. A seis meses do fim da temporada, atletas que estão vinculados aos seus clubes até 31 de dezembro poderão assinar pré-contrato a partir da próxima quinta-feira (1º). A Goal prepara uma lista com nomes que ficarão à disposição para negociar pré-contrato a partir da próxima semana.

Paolo Guerrero



Guerrero tem o maior salário do Internacional na atualidade. O valor elevado, aliado às lesões do peruano, fazem com que ele seja visto cada vez mais distante do Beira-Rio. Recentemente, o agente do jogador, Vinícius Prates, se irritou com a diretoria e estremeceu ainda mais a relação entre as partes. Com contrato até o fim do ano, o estrangeiro pode deixar o clube antes mesmo do fim do compromisso se houver um interessado.

Marcelo Lomba

Muito questionado, o goleiro Marcelo Lomba perdeu espaço para Daniel, atleta de 26 anos, já com Miguel Ángel Ramírez. Não há perspectiva, hoje, de renovação de contrato do atleta de 32 anos.

Danilo Fernandes

O goleiro Danilo Fernandes sofre com problemas físicos na meta do Internacional. Ele já deixou claro que não deve permanecer no Beira-Rio ao fim do contrato. A cúpula também pretende negociá-lo antes para liberar espaço na folha salarial.

Rodrigo Lindoso

O volante Rodrigo Lindoso deve ser negociado pelo clube. Houve uma procura do Santos recentemente, mas as tratativas não avançaram na ocasião. Hoje, ele não é visto como um nome que deve renovar contrato, uma vez que há outras opções para o setor que são vistas como opções melhores.

Fábio Santos



Fábio Santos é titular do Corinthians desde o início da temporada. O veterano se destaca pelas cobranças de pênalti com a camiseta do clube paulista - fez três gols desta forma pelo Timão no ano. Com contrato até o fim de 2021, ainda não iniciou as conversas para a sua permanência no CT Joaquim Grava. Aos 35 anos, vai se acertar

Réver



Em momento de oscilação no Atlético-MG, o zagueiro Réver não tem o futuro definido pela cúpula. O mais provável, neste momento, é que ele não renove o seu contrato na Cidade do Galo e fique à disposição no mercado da bola. O atleta virou reserva com a chegada de Cuca ao clube e vê a dupla de zaga ser formada por Junior Alonso e Igor Rabello.

Filipe Luís



Considerado titular absoluto do Flamengo, Filipe Luís tem contrato com o clube até o fim da atual temporada. O lateral esquerdo já deixou claro que gostaria de permanecer no Ninho do Urubu. No entanto, evita pressionar a cúpula por uma extensão do compromisso. A intenção é que isso seja discutido na reta final do acordo.

Diego Alves

O goleiro Diego Alves já teve dificuldades para renovar o seu antigo contrato, que se encerrou no fim do ano passado. Na ocasião, a diretoria preferiu esperar até meados de dezembro para prorrogar o vínculo do atleta por mais uma temporada. O mesmo pode acontecer em 2021. Titular do Flamengo, ele tem moral com o técnico Rogério Ceni e é visto como um nome importante na atual formação da equipe.

Diego Ribas

Contratado pelo Flamengo em 2016, Diego Ribas teve dois momentos de dificuldades para renovação do contrato. O meio-campista de 36 anos é um nome importante no elenco comandado por Rogério Ceni, mas pode deixar o Ninho do Urubu após cinco temporadas e ao menos três títulos memoráveis. A sua situação é indefinida, e uma saída ao fim do compromisso atual não está descartada.

Diego Souza



Homem de confiança do ex-técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, o atacante Diego Souza não sabe ainda o que fará ao fim da temporada. O atleta já cogitou a aposentadoria, mas a decisão depende de seu rendimento ao longo de 2021. A extensão da carreira é algo provável, com os gaúchos surgindo como favoritos para a sua manutenção.

Maicon

Desde 2015 no Grêmio, Maicon ainda é tratado como um jogador importante no vestiário. A sua condição física, entretanto, é o que o transforma em incógnita. O tema ainda não foi discutido internamente. A sua relação interna é um fator positivo neste caso.

Rafinha



O lateral direito Rafinha foi uma das apostas do Grêmio para 2021. O veterano é apontado como uma liderança positiva nos bastidores. Sua situação será discutida posteriormente, mas o mais provável é que ele permaneça na Arena do Grêmio em 2022.

Victor Ferraz

Considerado um jogador caro e sem espaço no time por causa da chegada de Rafinha e da ascensão de Vanderson, o experiente Victor Ferraz não deve permanecer no Grêmio em 2022. O lateral direito é visto como um nome sem muita badalação nos bastidores.

Ytalo

Artilheiro do Red Bull Bragantino na temporada, com dez gols marcados, Ytalo é um jogador de destaque. O atacante deve, inclusive, ter o seu compromisso renovado pelo atual líder do Campeonato Brasileiro. Ele foi autor de três gols contra o Palmeiras em jogo válido pela sexta rodada do torneio nacional.

Egídio

O lateral esquerdo Egídio é visto como um nome relevante do time de Roger Machado atualmente. A sua participação para 2022, contudo, ainda não foi discutida. É possível que a situação seja definida apenas na reta final da temporada.

Nenê



Aos 39 anos, Nenê é um dos destaques do Fluminense em 2021. O meio-campista faz uma boa dobradinha com Fred, especialmente na Libertadores. O técnico Roger Machado gosta do futebol do craque, que pode ter sequência em 2022 se mantiver o bom futebol.

Hernanes



Reserva no elenco do técnico Hernán Crespo, Hernanes tem 36 anos e custo considerado alto no São Paulo para um atleta pouco usado. A diretoria tem conversado com o agente do jogador para alongar os pagamentos de salários. Recentemente, ele recusou uma proposta do Lugano, da Suíça, time de Abel Braga.

Rojas

O São Paulo renovou recentemente o contrato do equatoriano até dezembro e não deve fazer novas mudanças no vínculo. O contrato anterior terminaria em maio e, após um desacerto inicial, os dois lados chegaram a um acordo financeiro. O atleta de 32 anos fez quatro gols em 21 jogos na temporada.

Felipe Melo



O jogador completará 38 anos neste sábado (26) e é titular no time do técnico Abel Ferreira no Palmeiras. No entanto, até a primeira metade deste mês, o Verdão estava reticente em renovar seu contrato. A Goal apurou que, neste momento, o clube não pensa em renovar o vínculo, embora se trate de uma ideia circunstancial e que, no futuro, possa ser revista. O Verdão, portanto, não pretende tratar desse assunto agora, a pouco mais de seis meses do término do vínculo. Assim como Hernanes, Felipe Melo recusou recentemente uma proposta do Lugano, da Suíça, time de Abel Braga.

Jailson

Reserva imediato de Weverton, o veterano Jailson foi preferido pela diretoria em detrimento de Fernando Prass no passado. A sua permanência no Palmeiras em 2022 não está descartada, mas é possível que o goleiro Vinícius Silvestre ganhe mais oportunidades a partir das próximas temporadas, o que o transformaria em um nome com possibilidade de saída do Verdão.

Willian Bigode



O Palmeiras já iniciou as conversas para a renovação do contrato de Willian Bigode por ao menos mais uma temporada. O atacante é o artilheiro do atual elenco e se destacou em conquistas importantes do clube. Ele é visto como um nome de destaque e deve permanecer no Allianz Parque para a próxima temporada.

Kaio Jorge



A situação do jogador revelado na base do Santos virou uma novela. A Goal apurou que dificilmente o atacante titular do time de Fernando Diniz renovará contrato com o Peixe, situação inclusive que o treinador tem consciência. alternativa seria um novo vínculo com uma cláusula de saída que facilitasse uma transferência. De qualquer forma, Kaio Jorge não pretende sair do Santos sem render compensação financeira ao clube que o revelou. Até agora, no entanto, não houve propostas concretas de clubes interessados, mas ele é monitorado por europeus e alvo de sondagens.