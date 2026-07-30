O técnico do Real Madrid, José Mourinho, definiu suas prioridades atuais no mercado de transferências de verão, buscando a contratação de mais um zagueiro central e de um meio-campista.

O jornal espanhol "AS" noticiou que Mourinho não descarta, ao mesmo tempo, contratar um atacante de área na posição de "9", nos moldes de Joselu, para servir como um "plano alternativo (B)" quando os jogos se complicarem, ainda que essa posição não represente uma prioridade no momento.

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A ideia de Mourinho é dar ao possível novo atacante o papel que Joselu desempenhou no Real Madrid durante a temporada 2023-2024, quando marcou 18 gols e deu 3 assistências, apesar de ter sido reserva na maior parte do tempo.

A atuação mais marcante de Joselu foi na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa diante do Bayern de Munique, quando marcou dois gols em 9 minutos, levando o Real Madrid à final e contribuindo para a conquista do décimo quinto título de sua história na competição.

A possível contratação de um atacante reserva não conflita com os planos de Mourinho em relação a Endrick, com quem o treinador também contará na próxima temporada, especialmente por ele ser capaz de atuar na posição de atacante ou de ponta-direita.

A prioridade de Mourinho no momento continua sendo a contratação de mais um zagueiro central e de um meio-campista com capacidade de circulação e criação de jogo, enquanto a contratação de um atacante de área permanece como uma opção em aberto para oferecer uma solução adicional e um plano alternativo ao longo da temporada.