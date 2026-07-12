Em apenas 50 segundos!... Bemblet derrota Saint-Denis de forma inacreditável

O britânico Paddy Pimblett precisou de apenas 50 segundos para recuperar o equilíbrio e voltar à trajetória de vitórias, após finalizar o francês Benoît Saint-Denis no primeiro round da segunda luta principal do UFC 329, evento marcado pelo retorno do astro irlandês Conor McGregor, em uma das finalizações mais rápidas e violentas desta temporada.

Pimblett executou uma finalização espetacular com a técnica “Darce Choke”, que deixou o francês completamente inconsciente, em uma cena chocante que deixou o público presente no octógono boquiaberto, depois que Saint-Denis havia começado a luta com muita confiança e grande ímpeto ofensivo.

A melhor finalização do ano

Em declarações após a luta, Pemblett afirmou com clareza: “Essa foi a melhor finalização do ano. Eu sabia que ele estava completamente inconsciente; tiveram que examiná-lo clinicamente depois disso. Ele tentou agarrar minhas pernas, como todo mundo faz, mas eu o derrubei no chão e coloquei a cabeça dele no tapete. Sou como uma maldita aranha. É simples assim.”

E o lutador inglês acrescentou, em tom de vingança: “Eu precisava dessa vitória para recuperar minha autoconfiança e, esta noite, provei que ainda sou um dos lutadores mais perigosos”.

Benois Saint-Denis começou a luta com força e grande autoconfiança, impulsionado por uma sequência impressionante de vitórias recentes; o francês havia conquistado quatro vitórias consecutivas sobre nomes de destaque na categoria, como Dan Hooker, Benil Dariush e Mauricio Rove, todas por nocaute, e nenhuma delas passou do segundo round.

Mas talvez tenha sido justamente esse excesso de confiança que o levou a tomar decisões precipitadas dentro do octógono, ao tentar derrubar Pemblett logo no início da luta; no entanto, o britânico estava preparado.

O estrangulamento guilhotina se transforma em finalização fatal

E quando San Doni tentou derrubar seu adversário, Pemblett reagiu na velocidade da luz tentando aplicar o estrangulamento guilhotina (Guillotine Choke), mas rapidamente virou o jogo contra o francês e, com extrema habilidade, passou para a manobra “Dars”, ainda mais letal.

Em menos de um minuto, o britânico conseguiu apertar com firmeza o pescoço do adversário, o que levou San Doni a perder completamente a consciência, fazendo com que o árbitro interviesse imediatamente e encerrasse a luta, em meio ao choque evidente nos rostos da torcida, que esperava uma luta longa e emocionante.

Retorno forte após a derrota

Essa vitória rápida e decisiva representa um retorno forte para Paddy Bemblett após sua última derrota, já que o lutador britânico busca se reorganizar e subir novamente no ranking da categoria, especialmente após esse desempenho impressionante, no qual demonstrou grande habilidade em finalizações e luta no chão.

Por outro lado, Benoît Saint-Denis sofreu um duro golpe que interrompeu sua sequência de vitórias consecutivas e comprovou que o excesso de confiança e a precipitação nas decisões podem custar muito caro no mundo das artes marciais mistas.

Este confronto faz parte do card do UFC 329, que contou com o tão aguardado retorno do astro irlandês Conor McGregor na luta principal, em uma noite repleta de emoção e surpresas na maior organização de artes marciais mistas do mundo.