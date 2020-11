Em alta no Atlético de Madrid, João Félix ultrapassa números do início de Cristiano Ronaldo

Time da capital espanhola venceu o modesto Cádiz por 4 a 0 e contou com dois tentos de uma das maiores promessas do futebol português

Nesse sábado (7), o conseguiu uma importante vitória sobre o Cádiz, pela 9ª rodada de LaLiga. Os colchoneros venceram o time recém-promovido por 4 a 0 e contaram com mais uma boa atuação de João Félix, que parece a cada dia mais à vontade nas cores vermelha e branca e vem provando o alto valor investido nele. Um bom início de segunda temporada na rendeu a ele números maiores aos do começo de Cristiano Ronaldo no .

Quando o Atlético de Madrid desembolsou 126 milhões de euros (R$ 543 milhões à época) para contratar João Félix, em 3 de julho de 2019, houve quem torcesse o nariz e questionasse o montante pago a um jogador de 19 anos.

Em sua primeira temporada, o gajo não teve números expressivos, mas conseguiu ganhar experiência e rodagem. O resultado tem sido mostrado na atual campanha. Em 2020/21, o atacante português participou de 10 partidas e anotou oito gols.

Embora tenha sido levantadas questões a respeito de seu potencial em sua primeira temporada, uma comparação rápida com Cristiano Ronaldo dá a entender que o jovem lusitano está em boa forma.

Tanto Cristiano Ronaldo, quanto João Félix surgiram no futebol português muito jovens e ainda como promessas. Com 20 anos, ambos estavam em suas segundas temporadas com seus novos times: CR7 no Manchester United e Félix no Atlético de Madrid. Os dois chegaram a clubes protagonistas de suas ligas nacionais e no cenário continental.

A comparação aqui é que João Félix, antes da metade da segunda temporada já ultrapassou a marca que Cristiano estabeleceu ao fim de sua segunda temporada pelo Manchester United, em 2005.

CR7 finalizou sua segunda campanha nos Red Devils com 90 jogos disputados e 15 gols marcados. João Félix chega ao segundo mês da segunda temporada com 46 partidas jogadas e 16 tentos anotados.

Deve-se destacar que os dois jogam em posições diferentes e cumprem funções distintas em campo. Ainda assim, no ocaso da carreira de Cristiano Ronaldo um outro possível craque português aparece no horizonte e chama a atenção. Em números frios, Félix já mostra que pode acabar sendo o protagonista que se espera dele.