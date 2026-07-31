Elogio excepcional: Flick coloca Hamza Abdelkarim sob os holofotes

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, elogiou a atuação do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, descrevendo-o como "humilde" e dono de uma "personalidade excelente", após seu brilho com dois gols na partida que terminou empatada contra o inglês Birmingham City, ressaltando que o jogador de 18 anos possui as qualidades exigidas de um centroavante.

Flick disse na entrevista coletiva realizada após a partida, que terminou empatada em 2 a 2 antes de o Barcelona perder nos pênaltis: "Hamza é muito humilde e tem uma personalidade excelente. Ele sempre busca dar o seu melhor e tem um grande potencial".

É isso que eu peço de um centroavante

O técnico alemão acrescentou: "Como atacante, ele precisa estar presente naquelas situações dentro da área, e hoje ele esteve presente. É isso que eu peço de um centroavante", numa clara referência à sua total satisfação com a atuação do jogador egípcio, que marcou os dois gols do Barcelona na partida.

As declarações de Flick vêm reforçar a posição de Hamza na disputa pela posição de centroavante, especialmente diante da busca do clube catalão pela contratação de um novo atacante durante a atual janela de transferências de verão.

Flick evita falar de novas contratações

Ao ser questionado sobre a possibilidade de outro atacante se juntar à equipe, Flick evitou falar de jogadores que não estão atualmente no elenco, dizendo: "Nós nos concentramos apenas no que temos, nos jogadores que estão aqui atualmente, e nada além disso. Eu não fico sonhando".

O técnico alemão insistiu que a evolução da equipe dependerá do trabalho diário, acrescentando: "Temos um grande objetivo para esta temporada, mas tudo depende de como trabalhamos a cada dia. O mais importante é o esforço dos jogadores, a mentalidade deles e a dinâmica da equipe. A equipe é o mais importante no fim das contas".

Satisfação com a atuação dos jovens jogadores

Flick reconheceu que a equipe sofreu em alguns momentos da partida, sobretudo no primeiro tempo, explicando: "Sentimos falta da posse de bola e cometemos alguns erros, mas estou feliz. A sensação geral é boa, e toda a comissão técnica está satisfeita com a atuação dos jovens jogadores".

Ele elogiou especialmente a resposta dos jogadores da equipe reserva e dos jovens diante de um adversário de nível superior, dizendo: "O mais importante é que eles mostraram sua qualidade, e eu realmente valorizo isso. É um prazer trabalhar com eles e acompanhar suas reações em partidas assim, com esse espírito combativo".

Elogio a Adeyemi e reconhecimento a Rashford

Flick também falou sobre a nova contratação de verão, Karim Adeyemi, que jogou seus primeiros minutos como jogador do Barcelona, dizendo: "Ele tem um grande potencial a mostrar. Há aspectos que ainda precisa melhorar, mas não treinou conosco por muito tempo e tem uma qualidade elevada. É bom vê-lo em campo, e tenho certeza de que vai agregar muito".

Por fim, abordou a saída de Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, e a chegada de Anthony Gordon, expressando seu grande apreço pelo trabalho com Rashford: "A situação dele não foi fácil, e às vezes os empréstimos não se transformam em transferências definitivas. Vamos sentir a falta dele, mas temos que aceitar isso. Gordon chegou, está muito empolgado em jogar pelo Barcelona e faz um trabalho excelente".

Sobre Ferran Torres, disse: "Falei com ele durante a Copa do Mundo, mas agora ele está de férias; é um jogador importante para nós", numa referência à importância do ponta espanhol dentro de seus planos para a próxima temporada.