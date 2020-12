Eliminatórias Europeias 2022: grupos, datas, onde assistir, formato e mais informações

Com algumas das seleções mais tradicionais do futebol mundial disputando 13 vagas para a Copa de 2022, veja tudo sobre as eliminatórias da Uefa

A preparação para o Mundial do Qatarestá a todo vapor! Após o sorteio da fase de grupos das eliminatórias europeias, já sabemos o chaveamento de quem vai disputar as 13 vagas disponíveis para a Uefa.

Só os clipes da abertura do evento do sorteio (das eliminatórias europeias) já resgatam aquele clima inigualável de .

As 55 seleções foram divididas em dez grupos de cinco ou seis times cada - com os quatro semifinalistas da Liga das Nações de 2020-21 sendo colocados em grupos menores. As equipes, então, foram divididas em seis potes - de acordo com sua posição no ranking da Fifa - , e já sabem qual será seu possível caminho para a Copa do Mundo de 2022.

Confira tudo sobre as para o Mundial do Qatar!

Grupos e equipes

Grupo A







Luxemburgo

Azerbaijão

Grupo B





Grécia

Geórgia

Kosovo

Grupo C







Bulgária

Lituânia

Grupo D





Finlândia



Cazaquistão

Grupo E





Chéquia

Bielorrússia

Estônia

Grupo F



Áustria



Israel

Ilhas Faroe

Moldávia

Grupo G





Noruega

Montenegro

Letônia

Gibraltar

Grupo H



Eslováquia



Eslovênia

Chipre

Malta

Grupo I





Hungria

Albânia

Andorra

San Marino

Grupo J



Romênia



Macedônia do Norte

Armênia

Liechtenstein

Qual é o formato das eliminatórias?

Para essa edição, o formato das eliminatórias vem mudado: a Uefa encontrou uma forma de fazer com que a Liga das Nações influencie nos classificados para a Copa de 2022.

As 55 seleções são, primeiramente, divididas em dez grupos (cinco deles com cinco times, cinco com seis equipes), de acordo com um chaveamento determinado pelo ranking da Fifa. Os dez cabeças-de-chave no sorteio foram Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Holanda.

O vencedor de cada um dos dez grupos já garante seu lugar na Copa do Mundo. Sobram, assim, três vagas, das 13 previstas.

O vice-líder de cada grupo se classifica para a segunda etapa, e se juntam às duas equipes não classificadas que foram melhores vencedores de seus grupos na Liga das Nações.

Ou seja: França, Bélgica, Itália e Espanha, caso não se classifiquem, foram as campeãs da Liga A da e estariam classificadas para a segunda fase. No caso dessas seleções se classificarem - ou diretamente para a Copa ou como segundo colocado -, a vaga cai para País de Gales, Áustria, Chéquia e Hungria, vencedores da Liga B, nessa ordem. Eslovênia, Montenegro, Albânia, Armênia, vencedor da Liga C, e Gibraltar e Ilhas Faroe, da Liga D, são os outros times que possivelmente podem garantir suas vagas pela Nations.

Assim, os dez segundos colocados + os dois times que vem da Liga das Nações são divididos em três chaves, com quatro times cada. Eles se enfrentam em semifinal e final, com o vencedor de cada uma das três chaves garantindo sua vaga para o Mundial do Qatar.

Datas da primeira fase

A fase de grupos das eliminatórias começa nos dias 24 e 25 de março de 2021, e acaba com a última rodada, entre os dias 14 e 16 de novembro de 2021.

Já a fase de playoffs terá início nos dias 24 e 25 de março de 2022e acaba de 28 a 29 do mesmo mês.

As rodadas ainda não foram anunciadas pela Uefa.

Onde assistir às Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022?

A transmissão das eliminatórias deve ficar à cargo do Esporte Interativo, em seus canais TNT e Space.

Em 2017, a Turner acertou com a Uefa um pacote de futebol, para transmitir as principais competições da entidade. Assim, a emissora deve fazer as transmissões das principais partidas das eliminatórias, além de também utilizar o YouTube, como vem aproveitando, em certos jogos, abertos ao público.