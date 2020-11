Uefa Nations League: classificados às finais e rebaixados

Se aproximando da final da fase de grupos, já temos parte da definição de quem disputará o troféu e quem cairá de divisão; confira

Após um começo conturbado, devido à paralisação do futebol europeu pela pandemia do coronavírus, a Uefa se aproxima de suas fases finais. Com todas as seleções filiadas à Uefa divididas em quatro divisões, o torneio caminha para uma definição com quatro grandes equipes decidindo o título da Liga A.

Com o final de parte da última rodada da fase de grupos, já sabemos dois dos classificados para a fase mata-mata, bem como as quatro seleções que jogarão a Liga B na próxima edição da competição.

Assim, para tirar as suas dúvidas, a Goalpreparou um guia completo do que rolou na primeira divisão da Uefa Nations League, bem como uma previsão da fase final do torneio e os times já garantidos na divisão de elite em 2022-23. Confira!

Como ficou a classificação de cada grupo na Uefa Nations League?

Em cada grupo, o primeiro colocado está classificado para a fase final do torneio, enquanto o último está rebaixado para a Liga B em 2022-23.

Grupo A1

A briga ainda está viva por uma vaga na fase final do torneio no Grupo A1: , e estão vivos na disputa, com a Azzurra precisando de uma vitória simples diante da já rebaixada para se classificar.

Posição Seleção J V E D SG Pontos 1ª Itália 5 2 3 0 3 9 2ª Holanda 5 2 2 1 2 8 3ª Polônia 5 2 1 2 1 7 4ª Bósnia e Herzegovina 5 0 2 3 -6 2

Grupo A2

tira as chances da e só precisará de um empate com a na última rodada. https://t.co/e3qQZx5ZSb — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 15, 2020

Grande favorita a passar de fase, a Inglaterra já não tem mais chances de se classificar: Bélgica e Dinamarca brigam pela vaga nas fase finais - e se enfrentam na última rodada -, enquanto a já está rebaixada.

Posição Seleção J V E D SG Pontos 1ª Bélgica 5 4 0 1 8 12 2ª Dinamarca 5 3 1 1 3 10 3ª Inglaterra 5 2 1 2 -1 7 4ª Islândia 5 0 0 5 -10 0

Grupo A3

No Grupo A3, as coisas já estão definidas: a se classificou, com uma campanha praticamente perfeita, e de quebra, rebaixou a , após vencer a equipe da Escandinávia na última rodada.

Posição Seleção J V E D SG Pontos 1ª França 6 5 1 0 7 16 2º 6 4 1 1 8 13 3ª 6 1 0 5 -7 3 4º Suécia 6 1 0 5 -8 3

Grupo A4

Em confronto direto pela última vaga, a Espanha aplicou goleada histórica sobre a Alemanhae se classificou com sobras para a fase final do torneio continental. Por outro lado, a está rebaixado para a Liga B na próxima temporada.

Posição Seleção J V E D SG Pontos 1ª 6 3 2 1 10 11 2ª 6 2 3 1 -3 9 3ª 5 2 0 3 -5 6 4ª Suíça 5 0 3 2 -2 3

Como está a fase final da Uefa Nations League?

Ainda que nós não tenhamos todos os classificados definidos, já sabemos como funcionará a fase final da Uefa Nations League 2020-21.

Primeiro, será definido, entre os quatro times classificados (Espanhae Françajá estão garantidos), qual país sediará os jogos do torneio. Assim, as duas semifinais serão sorteadas e jogadas em sede fixa (uma das participantes), em jogos únicos. Os dois vencedores vão à final e disputam a taça da Liga das Nações, enquanto as duas equipes eliminadas nas semi disputam o prêmio de terceiro lugar.

Os jogos serão disputados no dia 6 e 7 de outubro (semifinais) e 10 de outubro (final e disputa de terceiro e quarto lugar).

Times classificados

Itália, Holanda ou Polônia - Grupo A1

Bélgica ou Dinamarca - Grupo A2

França - Grupo A3

Espanha - Grupo A4

Quem foi rebaixado para a Liga B para a próxima edição da Uefa Nations League?

Por outro lado, mesmo antes do final da fase de grupos, já sabemos quais times estão rebaixados para a Liga B de 2022-23. São eles:

Bósnia - Grupo A1

Islândia - Grupo A2

Suécia - Grupo A3

Suíça - Grupo A4

Quem subiu para a Liga A para a próxima edição da Uefa Nations League?

Ao final de cinco rodadas da Liga B, nós ainda não sabemos nenhum dos promovidos para a primeira divisão da competição em 2021-22.

Ainda assim, já dá para definir quem briga pelas vagas:

Áustria ou Noruega - Grupo B1

ou - Grupo B2

, Hungria ou - Grupo B3

ou Finlândia - Grupo B4

