Por que a seleção brasileira ainda não jogou em 2021?

Os comandados de Tite não entram em campo desde novembro de 2020

Faz mais de 50 anos que a seleção brasileira passa tanto tempo sem entrar em campo. A Canarinha não tem um jogo desde novembro, quando bateu o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

De acordo com o calendário oficial da seleção, o Brasil deveria ter entrado em campo no mês de março, para mais dois compromissos das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina, maior rival da Canarinha. No entanto, a pandemia de Covid-19 fez com que a Conmebol suspendesse os jogos e, assim, a equipe de Tite não tem data para voltar a campo.

Apesar de as rodadas das Eliminatórias estarem acontecendo normalmente em outros continentes, como Europa e Ásia, a Conmebol, em reunião com a Fifa, decidiu por adiar as partidas marcadas para março em seu calendário oficial. Como boa parte dos jogadores frequentemente usados pelas seleções sul-americanas atuam fora, as medidas sanitárias pesaram para o adiamento, enquanto a América do Sul, e principalmente o Brasil, vivem momentos muito críticos em relação à pandemia de coronavírus.

Antes mesmo de as convocações serem feitas, treinadores e clubes da Europa, onde atuam algumas das principais peças das seleções sul-americanas, fizeram pressão, dizendo que não iriam liberar atletas na Data Fifa. Além do risco de contrair Covid-19 durante as várias viagens, os atletas também teriam que cumprir 10 dias de isolamento ao voltarem à Europa, o que os afastaria de ainda mais jogos.

Sob risco de não terem seus principais jogadores, algumas seleções, lideradas por Brasil, Argentina e Uruguai, se juntaram para pedir a suspensão dos jogos. A Conmebol também não tinha interesse em jogos sem "força máxima" e acatou o pedido.

A Data Fifa desta vez estava destinada aos jogos das Eliminatórias. Enquanto na Europa as seleções começaram agora a corrida por uma vaga na Copa do Mundo, na América do Sul seriam disputadas as rodadas cinco e seis do torneio. Os dez jogos - dois de cada seleção - que seriam realizados neste período ainda não tem data para acontecer.

Pelo planejamento da Conmebol, mais duas rodadas das Eliminatórias deveriam acontecer no começo de junho, antes da disputa da Copa América, marcada para o mesmo mês, no entanto, nada foi definido sobre estes compromissos ainda.

Com apenas quatro jogos em 17 meses, quando a média para um ano é de dez partidas, a seleção brasileira está encarando o maior jejum sem apresentações desde o período entre 1966 e 1968. E, considerando que em algum momento os jogos terão que ser repostos, e que a Conmebol não vai alterar o formato de disputa das Eliminatórias, quando os jogos voltarem, a Amarelinha, assim como as outras seleções sul-americanas, vão viver uma verdadeira maratona de jogos.