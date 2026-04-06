Elgyn Hato não consegue conter as lágrimas após a falta que custou ao Ajax a final da Future Cup

O Ajax Sub-17 foi eliminado da Future Cup. A equipe de Stan Bijl perdeu por 1 a 2 para as reservas do Real Madrid na semifinal do torneio.
Depois de ter passado pela fase de grupos do minitorneio no primeiro dia de Páscoa, o Ajax não teve sorte na tarde de segunda-feira no De Toekomst. Os jogadores de Amsterdã ficaram em desvantagem logo no início, após um pênalti um tanto controverso.
No segundo tempo, o Ajax voltou ao jogo. Luca de Baat chutou de muito longe, acertando nas costas de Denzel Darko, e viu a bola voar para o gol: 1 a 1.
Logo após o empate, o Ajax sofreu outro duro golpe. Gerain van Loon fez uma entrada forte no meio-campo e foi imediatamente expulso pelo árbitro.
Com dez contra onze, o Real Madrid assumiu a iniciativa. Os espanhóis tiveram algumas grandes chances, mas, no fim das contas, precisaram novamente de um pênalti para marcar.
Elgyn Hato, de apenas 15 anos, que até então vinha fazendo um torneio muito forte, derrubou infelizmente seu adversário pouco antes do apito final. O pênalti não foi desperdiçado, e assim o Ajax não conseguiu renovar o título do ano passado.
Na final, o Real Madrid enfrenta hoje à tarde o Future United ou o RSC Anderlecht.