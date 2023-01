Elenco 2022 é o principal reforço do Athletico em 2023 — isso basta?

A julgar pela passividade no mercado e pelo excesso de confiança na manutenção do elenco, é possível que a torcida tenha mais um ano cheio de emoções

Todo ano ele faz tudo sempre igual. Enquanto a maioria dos times anuncia reforços para tentar alçar voos mais altos na próxima temporada, o Athletico segue inerte e só observa possíveis oportunidades de negócio.

Até agora, o clube só anunciou dois reforços, ambos sem custos: o atacante chileno Luciano Arriagada, ex-Colo-Colo, negócio acertado ainda em 2022; e o lateral-direito Madson, ex-Santos, campeão da Copa do Brasil 2019 pelo próprio Athletico.

Por outro lado, a fim de ajustar as contas e a estratégia esportiva para o próximo ciclo, a diretoria atleticana já negociou, devolveu ou dispensou 17 jogadores, a maioria vinculada ao time de Aspirantes, que deixou de existir e não substituirá o time principal no Paranaense.

Do time principal do ano passado, os únicos que deixaram o clube foram Marlos (que ainda não definiu seu destino e pode até se aposentar), Orejuela (devolvido ao São Paulo) e Matheus Fernandes (devolvido ao Palmeiras e repassado ao Bragantino).

Entre os emprestados em 2022, alguns foram reintegrados (caso do zagueiro Zé Ivaldo, ex-Cruzeiro) e outros ainda podem deixar o clube (como o atacante Bissoli, ex-Avaí, que quase parou no Vasco; e zagueiro Luan Patrick, ex-América-MG, cotado no futebol italiano).

Já o volante Christian, que passou o ano lutando contra uma lesão, foi reintegrado ao elenco atleticano após o Bahia não finalizar sua contratação — para mim, um “retorno” que pode muito bem ser contado como reforço.

Em todo caso, está claro que, para o Athletico, a manutenção do elenco finalista da Copa Libertadores 2022 é o seu principal reforço para 2023, especialmente diante do mercado brasileiro inflacionado e do cenário macroeconômico instável.

A grande questão é: será que o elenco 2022 consegue encarar os desafios de 2023? A qualidade e o entrosamento serão suficientes para uma boa campanha na Libertadores e em um Brasileirão repleto de times tradicionais, alguns aditivados por investidores?

Provavelmente, não.

Ainda que o entrosamento do bom elenco de 2022 e a transição de Felipão para seu ex-auxiliar Paulo Turra possam dar alguma vantagem em relação aos adversários, está claro que isso é muito pouco para quem deseja brigar pelas primeiras posições.

De certa forma, o Athletico só conseguirá, de fato, se preparar para os reais desafios da temporada nas fases finais do Paranaense - e olhe lá, visto que o nível técnico do Estadual (carinhosamente apelidado de Rural pela torcida) é muito baixo há muito tempo.

Para piorar, o resultado dos dois amistosos realizados até então pelo time em formação não foram nada animadores: derrota por 1-0 para o Camboriú em Santa Catarina e empate em 1-1 com o Joinville em Curitiba.

Portanto, são grandes as chances do clube precisar ajustar a rota com a temporada em curso, como já fez algumas vezes. No fim das contas, o resultado é sempre igual: perda de pontos e campeonatos, gastos emergenciais e a velha sensação de falta de planejamento.

Espero estar errado desta vez, mas a julgar pela passividade atleticana no mercado e pelo excesso de confiança de que a manutenção do elenco resolverá todos os problemas, é possível que a torcida atleticana tenha mais um ano cheio de fortes emoções. A conferir.