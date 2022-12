Bahia revê negócio, Athletico diz 'não' e Christian volta à Arena da Baixada

Jogador chegou a se despedir do Furacão nas redes sociais e depois apagou postagem; a princípio, ele fica no clube para a temporada 2023

Foi o 'até logo' mais rápido da história do futebol. O volante Christian, de 21 anos, chegou a se despedir do Athletico-PR nas redes sociais após acertar sua transferência ao Bahia, foi até Salvador, passou por exames médicos... mas não ficou no por lá. O negócio, que estava praticamente fechado, foi desfeito, segundo informações da jornalista Monique Vilela em seu canal do Youtube - e isso porque o clube baiano mudou de ideia na etapa final da negociação.

O jogador chegou a retirar das suas redes sociais o texto que se despedia do Furacão. O Bahia e o Grupo City, que gerência o futebol do Tricolor de Aço, teriam reavaliado o investimento de 15 milhões de reais para tentar contratar o jogador por empréstimo, mas o Furacão não quis.

Com isso o jogador volta pra Curitiba e deve ficar à disposição do técnico Paulo Turra de olho na disputa da temporada 2023. O atleta foi revelado pelo Furacão e tem contrato até o final de 2024. Com a camisa do Athletico, foram 119 jogos e 14 gols marcados.