Chileno Arriagada é a única novidade do Athletico na reapresentação para 2023

Atacante de 20 anos estava no Colo-Colo e chega ao Rubro-Negro após o término do contrato com o clube chileno

O elenco principal do Athletico-PR se reapresentou para as atividades nesta sexta-feira após período de férias, de olho na preparação para a temporada 2023. A principal novidade nessa pré-temporada será o atacante chileno Luciano Arriagada, de 20 anos, que chegou na capital paranaense essa semana e será apresentado oficialmente após o término de contrato com o Colo-colo, em 31 de dezembro. O jovem atacante vai assinar com o Athletico até 2025.

O lateral-direito Madson é aguardado para o começo de 2023. O clube está avançado nas conversas com o jogador, que deixou o Santos. Atual dono da posição, Khellven, sondado pelo Vasco, se reapresentou hoje junto com os jogadores e inicia trabalho de pré-temporada.

O time passa ser comandado por Paulo Turra, ex-auxiliar técnico de Felipão. Scolari, por sua vez, passa a exercer o cargo de diretor técnico do clube.

E o torcedor do Furacão pode aguardar contratações pontuais, pois a meta é aproveitar o atual elenco. A GOAL apurou que a clube vai gastar menos em 2023 do que 2022, ano de maior investimento do time paranaense, quando gastou perto de R$ 80 milhões com futebol. Na avaliação do clube, o investimento de 2022 está norteado para um médio-longo prazo, uma vez que as principais contratações são jovens de jovens como Cuello, Canobbio e Vitor Roque.

O jovem atacante atleticano, aliás, vai desfalcar o time nos primeiros jogos do Estadual, já que foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para o Sul-Americano 2023. Como a competição será disputada entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro na Colômbia, o Vitor não será desfalque para o início da próxima Copa Libertadores, cuja fase de grupos tem início previsto para o começo de abril.

Nesse momento serão realizados trabalhos físicos e posteriormente o elenco volta à rotina de treinos visando o Campeonato Paranaense. O Furacão estreia no dia 14 de janeiro contra o Rio Branco, em Paranaguá, litoral do Estado.