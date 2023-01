Madson é apresentado oficialmente como reforço do Athletico

Com lateral, Furacão chega a dois reforços contratados para a temporada 2023

Bem diferente de 2022, quando fez o maior investimento de sua história em futebol, o Athletico começa 2023 de forma tímida, e com poucos movimentos no mercado da bola em busca de reforços. A novidade desta segunda-feira (9) foi o lateral direito Madson, o segundo reforço da janela.

Depois de três temporadas no Santos, o lateral-direito está de volta ao Furacão. Prestes a completar 31 anos no dia 13 de janeiro, ele retorna após uma passagem pelo Santos.

"Estou muito feliz com a oportunidade de voltar. Volto mais experiente, tive uma evolução na minha forma de jogar, principalmente ofensivamente. E venho para ajudar. Quem sabe ter o mesmo sucesso que eu tive em 2019", disse o jogador ao site oficial do clube.

Dono da camisa 22, Madson já está treinando com o elenco principal do Athletico que terá pela frente o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Copa Libertadores. Ele vai disputar posição com Khellven, cria do Furacão e dono da lateral direita há pelo menos dois anos.

O contrato de Madson é válido por duas temporadas, se estendendo até o final de 2024. Em sua primeira passagem pelo Athletico, ele participou dos títulos da Levain Cup e da Copa do Brasil, em 2019.