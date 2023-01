Athletico perde para o Camboriú no primeiro jogo-treino de 2023

Time principal volta a campo na pré-temporada no próximo sábado (7), diante do Joinville

O Athletico fez um jogo-treino na manhã desta quinta-feira (5) visando a estreia no Campeonato Paranaense de 2023. Com o elenco principal, o Rubro-Negro foi superado pelo Camboriú FC, atual vice-campeão Catarinense, por 1 a 0. O jogo foi realizado no CT do Caju, em Curitiba.

A atividade teve duração de dois tempos de 35 minutos, nos quais o técnico Paulo Turra observou 22 jogadores ao todo. O atacante Vitor Roque não participou da movimentação, já que ele vai se apresentar à seleção brasileira sub-20 que disputa o Sul-Americano da categoria, na Colômbia.

O treinador atleticano utilizou os dois goleiros, Bento e Leo Linck. Os zagueiros Matheus Felipe, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, assim como os laterais Abner, Khellven e Pedrinho participaram da atividade.

Turra também observou os meias Alex Santana, Bryan García, Christian, Erick, Fernandinho, Hugo Moura, Léo Cittadini e Vitor Bueno. No ataque Canobbio, Cuello, David Terans, Pablo e Vitinho tiveram suas atuações avaliadas pela comissão técnica.

No sábado (7), o Athletico receberá o Joinville em mais um jogo-treino a partir das às 15h (do horário de Brasília). O Furacão faz sua estreia oficial na temporada no dia 14 de janeiro diante do Rio Branco, em Paranaguá, às 16h, pelo Estadual.