O mistério continua a rondar o futuro do astro argelino Riyad Mahrez, que entra nos últimos dias da janela de transferências de verão sem chegar a um acordo com nenhum clube, semanas após sua saída surpreendente do Al-Ahli saudita, em uma decisão que representou um grande choque para o jogador e para a torcida do "Al-Raqi".

Segundo o que noticiou o jornal saudita Arriyadiyah, Mahrez ainda não definiu seu próximo destino, apesar de seu nome estar associado a diversos clubes na Europa e no mundo árabe, enquanto crescem os questionamentos sobre seu futuro. Surgiram até especulações sobre a possibilidade de ele se aposentar do futebol, diante da continuidade de sua situação sem clube.

O Al-Ahli havia encerrado sua relação contratual com Mahrez no fim da temporada passada, pondo fim à trajetória do jogador no clube após três temporadas.

Reportagens da imprensa saudita indicam que a decisão fez parte de um plano de reconstrução técnica da equipe, decisão que veio apesar do desejo do jogador de permanecer no time.

Ao longo de sua passagem pelo Al-Ahli, Mahrez disputou 122 partidas, nas quais marcou 37 gols e deu 50 assistências, além de contribuir para as conquistas dos títulos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite em 2025 e 2026, bem como da Supercopa Saudita de 2025.

De acordo com o que noticiou o Arriyadiyah, reportagens da imprensa associaram o nome do ex-capitão da seleção da Argélia a uma transferência para o Campeonato Italiano, apontando o interesse de Roma e Milan, mas nenhuma negociação chegou à fase de definição até o momento, com a aproximação do fechamento da janela de transferências na Itália.

O nome de Mahrez também foi associado a uma transferência para o Wydad marroquino, mas o jogador negou o assunto de forma indireta por meio de sua conta oficial na plataforma "X", ao publicar um símbolo indicando que as notícias que circulavam sobre sua transferência para o clube marroquino não eram verdadeiras.

O Arriyadiyah esclareceu que o Al-Jazira, dos Emirados, apresentou uma proposta para contratar Mahrez, mas o fracasso da equipe em se classificar para a Liga dos Campeões da Ásia de Elite, após a derrota para o Al-Ittihad, fez a negociação emperrar, levando o jogador a decidir esperar e não definir seu futuro naquele momento.

Reportagens da imprensa argelina também levantaram a possibilidade de Mahrez se transferir para o Abha, recém-promovido à Liga Roshn Saudita, mas até o momento não há qualquer confirmação oficial do jogador ou do clube sobre essas notícias.

E, apesar de não haver qualquer indício oficial de que Riyad Mahrez pretenda se aposentar do futebol, a continuidade de sua situação sem clube, com a proximidade do fechamento da janela de transferências, abriu espaço para diversas especulações sobre seu futuro.

Sua aposentadoria da seleção após a participação com a seleção da Argélia na Copa do Mundo de 2026 aumenta esses questionamentos, especialmente porque o jogador, de 35 anos, ainda não definiu seu próximo destino, o que faz do cenário de continuidade de sua carreira em um novo clube o mais provável, à espera do que os últimos dias do período de transferências revelarão.

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