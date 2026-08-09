Uma reportagem da imprensa afirmou que o brasileiro Endrick está pensando seriamente em buscar uma oportunidade de jogar longe do Real Madrid, após a contratação de Carlos Espí; ele quer um clube que dispute competições na Europa e a chance de ser titular.

Desde que a contratação de Carlos Espí foi confirmada, ele pensa seriamente em uma nova cessão por empréstimo, após sua experiência positiva no Lyon na temporada passada, que acabou lhe garantindo a participação na Copa do Mundo, e já vem ouvindo as propostas.

Segundo o jornal "AS", o técnico José Mourinho deixou a decisão nas mãos do brasileiro, mas o jogador já conhece de antemão seu papel na equipe. A situação foi semelhante ao que aconteceu com Gonzalo García, quando Mourinho quis integrá-lo ao elenco; inicialmente, recusou qualquer tentativa de saída, mas foi franco com ele sobre a impossibilidade de conquistar uma vaga de titular.

O jogador formado na academia se encaixava perfeitamente nas características que Mourinho queria: um atacante mais posicionado do que Mbappé, bom de cabeça, para ser o substituto do francês. E quando a transferência de Gonzalo para o Fulham foi confirmada, Mourinho pediu a contratação de Espí.

O treinador português considera que Endrick está mais próximo da posição de centroavante do que da posição de ponta-direita, onde atuou no Lyon, mas também reconhece que o brasileiro não possui as características do atacante nato número 9.

Isso faz do jogador de 20 anos a terceira opção no ataque, atrás de Mbappé e do próprio Espí. Além disso, há uma abundância de opções na ponta-direita após a contratação de Diomandé e a presença de Brahim Díaz, Bernardo Silva e até Rodrygo, assim que se recuperar da lesão. Portanto, o futuro do ex-jogador do Palmeiras não é promissor.

Endrick já vem recebendo propostas e está avaliando qual delas é a mais adequada às suas necessidades, antes de tomar sua decisão final. Se for obrigado a deixar o Real Madrid nesta temporada, ele deseja se juntar a um clube que dispute as competições europeias, de preferência a Liga dos Campeões, e que lhe garanta a posição de atacante titular. Foi exatamente isso que o Olympique Lyon lhe ofereceu quando a ideia lhe agradou. Lá, na liga francesa, ele fez uma boa apresentação na primeira metade da temporada, marcando 8 gols e dando 7 assistências em 21 partidas.

Agora, tanto a Roma quanto o Aston Villa demonstraram interesse em contratá-lo, e ambos atendem às condições estabelecidas por Endrick para a transferência.

Para o Real Madrid, ceder o jogador brasileiro por empréstimo é a solução ideal. Sem isso, o clube perderia um investimento enorme feito há dois anos, quando contratou o atacante do Palmeiras por 35 milhões de euros, mais 25 milhões de euros em bônus.

Até agora, o clube gastou cerca de 80 milhões de euros com o jogador, incluindo taxas de transferência, comissões, salário e prêmios. Por isso, esse gasto deve ser administrado com cuidado. E, para facilitar a operação de empréstimo, o Real Madrid estuda pagar parte do salário do jogador, que ultrapassa 5 milhões de euros líquidos por ano. Isso é semelhante ao que aconteceu com Mastantuono.