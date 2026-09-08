Ele vai responder a Mbappé? Dembélé revela suas escolhas para a Bola de Ouro

Os debates em torno da Bola de Ouro ganharam intensidade nas últimas semanas, com a aproximação da data de entrega do prêmio.

Kylian Mbappé havia declarado com clareza, no dia de ontem, que se considera merecedor de vencer o prêmio, afirmando: "Quando você joga pelo Real Madrid, o melhor clube do mundo, acaba inevitavelmente associado a esse tipo de premiação. Quando as pessoas me encontram na rua, falam sobre isso. É uma recompensa extremamente valiosa para qualquer jogador".

E acrescentou: "Fiz história neste verão nas competições mais tradicionais. Mas o caminho ainda é longo. E cada um é livre para pensar quem é o melhor jogador do mundo (...) É algo muito pessoal. Cada um tem sua opinião. Alguns dirão que sim, e outros dirão que não. É um debate... e nem todos precisam necessariamente pensar como eu. Este ano pode ser adequado para a Bola de Ouro, mas ela é concedida pelos jornalistas, e são eles quem vão decidir".

De acordo com a rede francesa "Foot Mercato", as declarações do atacante do Real Madrid provocaram reações de indignação na França e na Espanha, com o campeão mundial de 2018 sendo alvo de duras críticas por conta do excesso de confiança.

Apesar de o jogador do Real se ver como digno da conquista, ele não é o único candidato em uma lista marcada pela presença de concorrentes de destaque.

Muitos jogadores têm o direito de reivindicar o prêmio com base em fundamentos legítimos, como Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia e Lamine Yamal, além do atual detentor do título, Ousmane Dembélé.

E, em um ano marcado por uma disputa extremamente acirrada e no qual cada declaração pública é submetida a um escrutínio rigoroso, as falas dos craques são acompanhadas de perto, algo que se aplicou exatamente ao atacante do Paris Saint-Germain, que falou ao jornal "France Football" na manhã desta terça-feira.

O atual detentor do título, Ousmane Dembélé, ignorou todas as dúvidas em torno do processo de votação, fiel ao seu estilo habitual, ao dizer: "Não acho que esse prêmio seja motivo de incerteza. Acredito que ele permanecerá nas mãos de um jogador do Paris Saint-Germain".

Quando questionado sobre suas escolhas para os 3 melhores jogadores do mundo, Dembélé respondeu, sem ordem definida: "Kvara, e Harry Kane, que fez uma temporada muito, muito boa, e acho que Kylian Mbappé".

Apesar do respeito ao companheiro de seleção francesa, Dembélé apagou as ambições do amigo ao elogiar a temporada coletiva realizada pelo Paris Saint-Germain.

A postura decisiva de Dembélé mostrou uma abordagem midiática totalmente diferente do estilo de seu ex-companheiro, pois, enquanto Mbappé demonstra uma grande ambição individual, o ex-jogador do Barcelona prefere focar no altruísmo e ressaltar a força do desempenho coletivo da equipe parisiense quando questionado sobre a possibilidade de vencer o prêmio pela segunda vez consecutiva.

E comentou sobre isso, dizendo: "Eu? Ah, não, eu nunca me coloco nesse tipo de coisa. Não voto em mim mesmo de jeito nenhum. Se sou eu quem fala, não votaria em mim. Há também muitos outros jogadores, Michael Olise poderia estar na lista porque fez uma temporada incrível e foi o melhor jogador do Campeonato Alemão, e também Lamine Yamal, e Fabián Ruiz, e Pacho... nós nos esquecemos deste último, Pacho. Espero que não o esqueçamos este ano, porque ele merece".



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