Ele trabalhou por último no Liverpool: Niko Kovac aparentemente ganhará reforço no BVB

Segundo a Sport Bild, Roderick van der Ham deve assinar em breve. O holandês de 35 anos trabalhou por último no FC Liverpool, mas deixou o clube em meio a uma grande reformulação de pessoal, ao mesmo tempo que o técnico Arne Slot. Seu sucessor, Andoni Iraloa, levou sua própria comissão técnica.





Van der Ham iniciou sua carreira de treinador nas categorias de base da Holanda ainda aos 16 anos. Mais tarde, trabalhou como analista de vídeo nos clubes profissionais RKC Waalwijk, NAC Breda e Heracles Almelo. De 2018 a 2019, exerceu a mesma função na seleção holandesa sub-19.

Em 2022, van der Ham se juntou à comissão técnica de Slot no Feyenoord Rotterdam. Alguns meses depois da ida dele para o FC Liverpool, em 2024, acompanhou o treinador à Premier League como analista de vídeo. No total, van der Ham trabalhou cerca de um ano e meio pelos Reds e, em 2025, conquistou a Premier League.

BVB: também deve chegar um novo greenkeeper

No BVB, ele deve futuramente auxiliar o técnico Niko Kovac como analista-chefe. Os auxiliares de Kovac são o irmão Robert, Filip Tapalovic e Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber atua como treinador de goleiros. Segundo a reportagem, além de van der Ham, haverá ainda uma segunda contratação vinda da Inglaterra: o greenkeeper Scott Tingley. Por último, ele cuidou do gramado do FC Watford, da segunda divisão, por mais de dez anos.

A delegação do Dortmund voltou no domingo de uma viagem de preparação ao Japão e agora se prepara em casa para a nova temporada. No domingo, o BVB fará um amistoso contra o FC Arsenal. A primeira partida oficial será então em 22 de agosto, na Supercopa, contra o campeão da dobradinha FC Bayern. No dia 29, o Hamburger SV visita Dortmund na abertura da Bundesliga, antes de o time enfrentar o HEBC Hamburg em 1º de setembro, na primeira fase da Copa da Alemanha.