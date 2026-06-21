"Ele talvez seja o mais prejudicado na seleção holandesa"

Mike Verweij teme pela vaga de titular de Donyell Malen na seleção holandesa. O atacante ainda não marcou neste Mundial, enquanto os outros atacantes da Oranje estavam em excelente forma no sábado contra a Suécia (5 a 1).
“Estou realmente preocupado com o Malen. Acho que ele pode acabar sendo prejudicado e ficar no banco contra a Tunísia”, prevê Verweij após a goleada de 5 a 1 da Oranje no “Kick-Off”, o podcast do jornal De Telegraaf.
“Ronald Koeman estava insatisfeito com o trabalho defensivo de Malen. Por isso ele foi substituído”, acrescenta o colega Valentijn Driessen. “E Summerville desempenhou essa função muito melhor. Na verdade, ele sempre faz isso bem. É uma aposta mais segura quando está em forma.”
Brobbey deixou sua marca com dois gols no primeiro tempo da partida da Copa do Mundo contra a Suécia, em Houston. Apesar disso, o técnico Ronald Koeman ainda não quer se pronunciar sobre uma possível titularidade do atacante contra a Tunísia e na eventual partida das oitavas de final.
“Talvez para manter o Brobbey em forma”, especula Driessen, tentando adivinhar os pensamentos do técnico da Seleção Holandesa. “Talvez para deixar em aberto a possibilidade de que, contra outro adversário, talvez se tenha um desempenho melhor com outro atacante. Essas podem ser algumas considerações. Mas não dá para, com decoro, deixar um atacante que marcou duas vezes no banco.”
Além de Brobbey, Gakpo também marcou duas vezes contra a Suécia, que apresentou fragilidades defensivas. Crysencio Summerville, que entrou no lugar de Malen, também marcou um gol nos minutos finais. Foi seu segundo gol na Copa do Mundo, depois do belo gol que fez na vitória por 2 a 1 sobre o Japão na semana passada.
A Holanda encerra a fase de grupos do Grupo F na madrugada de quinta para sexta-feira contra a Tunísia. A seleção de Hervé Renard, já eliminada, sofreu uma goleada diante do impressionante Japão: 0 a 4.