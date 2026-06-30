Ele quase chorou... O pai de Haaland rouba a cena

Alf-Inge Haaland, pai do astro do Manchester City, parecia estar à beira das lágrimas nas arquibancadas enquanto seu filho Erling levava a Noruega às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com um gol decisivo (2 a 1) contra a Costa do Marfim.

Aos 86 minutos, no Texas, o atacante norueguês apareceu na hora certa para dar ao seu país a primeira vitória de sua história nas fases eliminatórias de um grande torneio, depois que Patrik Berg avançou por trás da defesa marfinense e cruzou a bola da linha do gol, que Haaland finalizou com o pé esquerdo à queima-roupa, levando milhares de torcedores escandinavos que lotavam o estádio “AT&T” ao delírio.

Enquanto Haaland se afastava para comemorar, cercado por seus companheiros, as câmeras captaram seu pai, Alf Inge, nas arquibancadas. O ex-meio-campista do Manchester City, que assiste à maioria dos jogos do filho, parecia emocionado, com as mãos no rosto, antes de explodir em comemoração minutos depois, quando o árbitro apitou o fim da partida.

A última participação da Noruega na Copa do Mundo foi há 32 anos, na edição de 1998 na França, quando os “Vikings” não conseguiram passar da fase de grupos.

Agora, Haaland se preparará para liderar o ataque norueguês quando a seleção enfrentar o Brasil nas oitavas de final, na manhã do próximo domingo.

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