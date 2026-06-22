Ele prometeu repetir o que fez com Cristiano... A maldição do “Mago Ghanês” assombra Harry Kane

Em um episódio intrigante que une futebol e superstições, o feiticeiro mais famoso de Gana anunciou sua intenção de lançar um feitiço e uma maldição sobre o astro da seleção inglesa Harry Kane, numa tentativa de aumentar as chances de sua seleção contra a Inglaterra na Copa do Mundo.

O feiticeiro Nana Kwaku Bonsam, cujo nome significa literalmente “demônio da quarta-feira”, não escondeu suas intenções, mas sim se gabou delas publicamente, afirmando que está trabalhando atualmente para “neutralizar” o capitão da seleção inglesa antes do confronto previsto para amanhã, terça-feira.

Em declarações ao jornal britânico “Daily Star”, Bonsam disse: “Estou trabalhando para neutralizar Harry Kane. Já demonstrei minhas habilidades antes, então sei o que devo fazer. Não desejo que ele sofra uma lesão grave; isso será suficiente para impedi-lo de atacar meu país. Vou fazer o meu trabalho no interesse de Gana”.

Bonsam é considerado uma das figuras mais excêntricas do mundo da magia africana, onde se autodenomina “o único homem autêntico da África”. Ele afirma que obtém seus poderes do mausoléu de Kofi Anu e recorre a rituais e feitiços que incluem pós especiais, folhas e misturas, além do uso de cães na preparação de bebidas alcoólicas.

O feiticeiro ganês relembrou sua “conquista” anterior, quando alegou ter causado a lesão no joelho de Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2014, antes do confronto entre Portugal e Gana.

Na época, ele disse ter trazido um pó especial de seus deuses e o colocado ao redor da foto do “Don”, acrescentando: “Essa lesão não pode ser tratada por nenhum médico, pois é de natureza espiritual”.

E continuou: “Eu disse há quatro meses que iria tirá-lo da Copa do Mundo, ou pelo menos impedi-lo de jogar contra a Gana; hoje é o joelho, amanhã a coxa e depois de amanhã outra coisa”.

Agora, Bonsam volta sua atenção para Harry Kane, na tentativa de repetir o “cenário” com o astro do Bayern de Munique, em meio a grande expectativa da torcida para a partida entre Gana e a Inglaterra, que poderá testemunhar em campo outro confronto, bem distante de magia e feitiços.