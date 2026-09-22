Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Ele não vai jogar o Clássico: qual é o tempo de afastamento de Valverde após sua lesão diante do Atlético?

F. Valverde
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Uruguai
Espanha
Marrocos

O choque das 8 semanas

A derrota no clássico não foi a pior notícia para o Real Madrid, mas sim o que veio 24 horas depois: um golpe duro e direto no coração do meio-campo de José Mourinho, tendo Kang-in Lee como protagonista e Fede Valverde como vítima. 

Um breve relatório médico de Valdebebas confirmou a catástrofe: entorse de terceiro grau e um longo período de ausência que privará o Merengue de uma de suas principais armas na fase mais congestionada da temporada.

O relatório médico: ruptura completa e ausência por dois meses

O Real Madrid anunciou oficialmente a gravidade da lesão por meio de um comunicado direto e conciso: "Após os exames realizados hoje pelo departamento médico do Real Madrid em nosso jogador Fede Valverde, foi diagnosticada uma entorse de terceiro grau em seu tornozelo esquerdo, e sua recuperação ainda depende de nova avaliação".

Apesar de o clube ter evitado precisar o período, a gravidade da lesão é conhecida do ponto de vista médico, segundo o "Sport" espanhol. A entorse de terceiro grau significa uma ruptura completa ou quase completa dos ligamentos do tornozelo, uma lesão cujo tempo de recuperação não é inferior a oito semanas completas, caso o processo de reabilitação transcorra sem quaisquer complicações.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Nocaute na temporada de Mourinho

Esse diagnóstico encerra os planos para o uruguaio a curto e médio prazo, tendo ele sido imediatamente cortado da convocação da seleção do Uruguai durante a presente data Fifa.

Mas o preço real será pago pelo Real Madrid e por Mourinho, pois a ausência de 8 semanas significa:

Golpe no clássico: sua ausência foi oficialmente confirmada para o aguardado clássico contra o Barcelona no próximo dia 25 de outubro, no estádio Camp Nou, partida com a qual Mourinho contava muito para decidir a briga pela liderança.

Um mês e meio de inferno: Valverde desfalcará o time em 7 partidas decisivas do Campeonato Espanhol e em duas partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões, num momento em que a diferença para o líder Barcelona começou a aumentar.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Com isso, Mourinho perde seu jogador mais versátil e polivalente em termos de posições, o pulmão incansável do meio, da lateral e da ponta, deixando um vazio enorme num momento em que a equipe não pode se dar ao luxo de nenhum novo revés.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google