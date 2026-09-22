A derrota no clássico não foi a pior notícia para o Real Madrid, mas sim o que veio 24 horas depois: um golpe duro e direto no coração do meio-campo de José Mourinho, tendo Kang-in Lee como protagonista e Fede Valverde como vítima.

Um breve relatório médico de Valdebebas confirmou a catástrofe: entorse de terceiro grau e um longo período de ausência que privará o Merengue de uma de suas principais armas na fase mais congestionada da temporada.

O relatório médico: ruptura completa e ausência por dois meses

O Real Madrid anunciou oficialmente a gravidade da lesão por meio de um comunicado direto e conciso: "Após os exames realizados hoje pelo departamento médico do Real Madrid em nosso jogador Fede Valverde, foi diagnosticada uma entorse de terceiro grau em seu tornozelo esquerdo, e sua recuperação ainda depende de nova avaliação".

Apesar de o clube ter evitado precisar o período, a gravidade da lesão é conhecida do ponto de vista médico, segundo o "Sport" espanhol. A entorse de terceiro grau significa uma ruptura completa ou quase completa dos ligamentos do tornozelo, uma lesão cujo tempo de recuperação não é inferior a oito semanas completas, caso o processo de reabilitação transcorra sem quaisquer complicações.

Nocaute na temporada de Mourinho

Esse diagnóstico encerra os planos para o uruguaio a curto e médio prazo, tendo ele sido imediatamente cortado da convocação da seleção do Uruguai durante a presente data Fifa.

Mas o preço real será pago pelo Real Madrid e por Mourinho, pois a ausência de 8 semanas significa:

Golpe no clássico: sua ausência foi oficialmente confirmada para o aguardado clássico contra o Barcelona no próximo dia 25 de outubro, no estádio Camp Nou, partida com a qual Mourinho contava muito para decidir a briga pela liderança.

Um mês e meio de inferno: Valverde desfalcará o time em 7 partidas decisivas do Campeonato Espanhol e em duas partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões, num momento em que a diferença para o líder Barcelona começou a aumentar.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora



Com isso, Mourinho perde seu jogador mais versátil e polivalente em termos de posições, o pulmão incansável do meio, da lateral e da ponta, deixando um vazio enorme num momento em que a equipe não pode se dar ao luxo de nenhum novo revés.