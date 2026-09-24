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"Ele não consegue esquecer o horror": ex-atacante da Inglaterra admite ter sido vítima de abuso sexual

Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A
Liverpool
A. Carroll
England
Espanha

Jogou pelo Newcastle e pelo Liverpool

O ex-atacante da seleção da Inglaterra revelou ter sido vítima de abuso sexual em um ataque "doloroso" alguns anos atrás.

O ex-atacante da Inglaterra, de 37 anos, admitiu com franqueza que "não consegue esquecer" o horror que viveu, em uma confissão chocante em sua autobiografia, intitulada "Admitindo Isso".

De acordo com o jornal "The Sun", Andy Carroll, ex-astro de Newcastle e Liverpool, relatou como discutiu com sua namorada Lou Teasdale, de 42 anos, se falaria ou não sobre o ataque, mas depois de muito tempo decidiu "no último momento incluí-lo em seu livro".

Andy disse: "Algo aconteceu comigo alguns anos atrás que foi tão chocante que decidi incluí-lo neste livro apenas no último momento".

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E continuou: "Fui vítima de abuso sexual, pronto, eu disse. É algo assustador só de pensar, e apenas um pequeno número de pessoas sabia disso até agora".

E acrescentou: "Eu e Teasdale passamos muito tempo discutindo se isso deveria ser mencionado neste livro".

O ex-atacante da Inglaterra acrescentou: "É assustador falar sobre isso, mas contribuiu para formar a pessoa que sou hoje tanto quanto qualquer uma das coisas boas".

E prosseguiu: "Se falar sobre esse assunto ajudar apenas uma pessoa, então será algo bom, e terá valido a pena".

O jornal confirmou que não constavam no livro quaisquer outros detalhes sobre o ataque.

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