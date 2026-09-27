Joey Veerman voltou à seleção da Holanda após uma longa ausência. Com Ronald Koeman, ele não recebeu mais convocações por dois anos, mas o técnico Xavi Hernández utiliza o meio-campista imediatamente. Contra a Sérvia (vitória por 2 a 1), o jogador de Volendam fez uma excelente partida, como também viu Rafael van der Vaart.

Na Eurocopa de 2024, Veerman fez uma partida dramática contra a Áustria (derrota por 3 a 2) e foi substituído após pouco mais de meia hora. Depois disso, ele não recebeu mais um convite para a seleção da Holanda por dois anos.

“No passe, ele é de longe o melhor de todos. Só o ritmo em que tudo acontece muitas vezes parece um pouco mais lento, mas agora ele está provando no Borussia Dortmund que precisava desse passo para dar outro passo em seu desenvolvimento”, avaliou Van der Vaart à NOS.

O ex-jogador viu que Veerman está crescendo com o nível da Bundesliga e com seus companheiros no Dortmund. “Toda bola vai na medida e tem a velocidade certa. Todo mundo consegue girar se Veerman entrega as bolas.”

“Eu realmente acho que ele é um jogador do Xavi. Ele vai mesmo estar muitas vezes no time titular”, prevê Van der Vaart sobre o papel de Veerman na seleção da Holanda. Theo Janssen também rasgou elogios ao meio-campista de 27 anos.

“A maneira de jogar que o Xavi quer, com passes diagonais, o Veerman faz muito bem. Ele consegue enfiar uma bola de forma fantástica entre as linhas, e ela vai tão forte. Aí você tem exatamente aquele metro para conseguir girar e acelerar. Eu entendo por que o Xavi o considera importante”, opinou Janssen.

“Aliás, Sergio Busquets também não era exatamente muito rápido”, comparou o arnhemmer Veerman ao ex-meio-campista espanhol. “Mas ele também sempre tocava para a cor certa”, concluiu.