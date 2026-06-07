"Ele é previsível na seleção holandesa e certamente não é um Arjen Robben"

Valentijn Driessen discorda de Ronald Koeman. O técnico da seleção holandesa tem mais confiança nesta seleção para a Copa do Mundo do que naquela que chegou às semifinais do Euro em 2024. Driessen tem suas dúvidas a respeito, segundo a coluna Kick-Off do jornal De Telegraaf.

“O que falta neste grupo é um Hadj Moussa”, afirma Driessen, identificando uma lacuna na atual seleção da Oranje. “Um jogador capaz de fazer algo totalmente surpreendente do nada. Com quem se pode ganhar partidas no mais alto nível.”

O colega Mike Verweij concorda, dizendo que Cody Gakpo desempenhou esse papel em torneios anteriores. Driessen, no entanto, não está convencido das qualidades do ponta-esquerda da seleção holandesa.

“Mas ele não tem criatividade, tem? Pois dá para prever facilmente o que Gakpo vai fazer. Ele não tem as qualidades de um Robben. Aquele jogador podia tentar algo dez vezes, e dez vezes dava certo. Entrava pela direita e chutava com o pé esquerdo, como o Moussa fez agora contra a seleção holandesa. E isso o Gakpo não tem”, diz Driessen, que não vê o atacante do Liverpool como o jogador decisivo para a Holanda.

“Gakpo é muito mais previsível”, continua o crítico torcedor da Oranje. “E, claro, não tem as qualidades de um Arjen Robben. Ele estava entre os melhores do mundo. No Mundial de 2014, quando a Holanda infelizmente foi eliminada nas semifinais pela Argentina, ele era, na verdade, o melhor jogador do mundo. Isso não rendeu uma Bola de Ouro. Mas ele era tão bom, e Gakpo nunca será tão bom assim.”

Gakpo, cujo nome tem sido associado ao Tottenham Hotspur, foi titular na quarta-feira contra a Argélia. Koeman o substituiu aos 80 minutos, colocando Wout Weghorst em seu lugar. Poucos minutos depois, Hadj Moussa marcou o gol da vitória no De Kuip.

Donyell Malen e Crysencio Summerville completaram o ataque da Oranje. Memphis Depay entrou em campo após o intervalo, mas a atuação do experiente atacante não foi muito convincente em Roterdã.