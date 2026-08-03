A Inter de Milão busca reforçar suas opções nas laterais antes do início da nova temporada, colocando mais de um nome na mesa de negociações, em meio à intenção de fechar um negócio que dê ao time maior flexibilidade no setor esquerdo.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a Inter iniciou contatos preliminares com os representantes do argentino Nico González, jogador da Juventus, como preparação para uma possível contratação durante a janela de transferências de verão.

O relatório apontou que o ponta do Al-Ittihad, Moussa Diaby, permanece como o principal alvo da diretoria do clube nerazzurro, mas as complicações do negócio, seja pelo seu valor financeiro ou pela insistência do Al-Ittihad em suas condições, levaram o clube italiano a procurar outras alternativas.

O nome de González passou a receber crescente interesse dentro da Inter, especialmente porque o clube já havia monitorado o jogador no verão passado, antes de sua transferência ao Atlético de Madrid por empréstimo.

Apesar de o internacional argentino não ter feito uma temporada convincente com o Atlético de Madrid, ele recuperou parte de seu nível durante a participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, onde desempenhou um papel influente pelo lado esquerdo.

A Inter entende que González, embora não atue naturalmente na posição de lateral-ponta, possui as capacidades físicas e a flexibilidade tática que permitem seu aproveitamento nessa função, além de sua capacidade de jogar tanto pela direita quanto pela esquerda.

O relatório acrescentou que a saída de González dos planos da Juventus pode facilitar as negociações, o que torna o negócio uma opção prática para a Inter, especialmente diante das várias posições que o jogador consegue ocupar.

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