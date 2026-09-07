Ele desistiu? Álvarez surge com uma nova cara no Atlético de Madrid

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou, nesta segunda-feira, que Julián Álvarez apresentou uma nova cara no treino do Atlético de Madrid.

O Atlético de Madrid realizou seus treinos em Majadahonda, sua primeira sessão de treinamento desde a partida da liga contra o Athletic Bilbao.

Todos os jogadores do treinador Diego Simeone estavam disponíveis, com exceção de Sorloth, que está lesionado. A sessão de treinamento seguiu o padrão habitual do Atlético: os titulares que participaram da partida contra a equipe basca fizeram exercícios de recuperação, enquanto os reservas e os jogadores que não atuaram na partida realizaram uma sessão de treinamento intensa.

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De acordo com o jornal "AS", Simeone aproveitou a oportunidade para organizar um jogo-treino, no qual focou na pressão, na recuperação da posse e na troca de passes.

A equipe contou com Julián Álvarez e Jonathan David no ataque, enquanto Koke comandou o meio-campo.

E, na defesa, estavam Domínguez, Coti, Le Normand e Dani Martínez.

A sessão de treinamento mostrou claramente que Julián Álvarez é um jogador completamente diferente do que era há poucas semanas. O atacante argentino permitiu-se movimentar, tocar na bola, recuar para recebê-la e marcou um belo gol em uma jogada semelhante àquela que executou em San Mamés.

Mais tarde, realizou treinos adicionais com um dos preparadores físicos do Atlético de Madrid. Enquanto o restante de seus companheiros fazia exercícios de alongamento, o atacante fez algumas corridas. E o jogador recupera gradualmente sua plena forma física.

Parece evidente que Julián Álvarez começou a demonstrar um comportamento completamente diferente do que apresentava há semanas. Falando sério, ouviram-se vozes que incentivavam o atacante durante os treinos.

Álvarez passou por uma grande crise depois de insistir em sair rumo ao Barcelona, mas o Atlético de Madrid recusou veementemente.