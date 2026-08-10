Segundo informa o jornalista de transferências Gianluca Di Marzio, o ainda jovem Thijs Dallinga, de 26 anos, deve reforçar o ataque do Werder.

Até aqui, chegaram para a posição de centroavante o suíço Cedric Itten, convocado para a Copa do Mundo (sem custos de transferência, vindo do Fortuna Düsseldorf, 15 gols em 30 jogos), e Kenny Quetant (três milhões de euros, vindo do Le Havre). Além disso, Dawid Kownacki voltou de seu empréstimo ao Hertha Berlim, mas ainda deve ser vendido antes do fim da janela de transferências.

Dallinga se transferiu em 2024 do Toulouse para o Bologna por nada menos que 16 milhões de euros, mas não conseguiu corresponder nem de longe às altas expectativas. Em 80 jogos oficiais, marcou apenas 12 gols (oito assistências). Desde sua estreia, em novembro de 2023, ele também está fora da seleção holandesa.

Werder Bremen pode receber receitas gigantescas com transferências

A alta taxa de transferência por Dallinga poderia ser bancado pelo Werder caso ainda haja movimentação no lado das saídas. Nesse sentido, o foco está claramente no zagueiro joia Karim Coulibaly. Uma venda, segundo a Deichstube , está firmemente prevista, e interessados em um negócio lucrativo estariam fazendo fila.

No fim das contas, dificilmente serão os 40 milhões de euros já especulados anteriormente, mas Coulibaly ainda assim deve render ao Werder uma robusta quantia milionária caso realmente saia. A venda mais cara da história do clube até hoje data do verão de 2009, quando o lendário Diego se transferiu para a Juventus por 27 milhões de euros.

Enquanto isso, a reposição na zaga já está encaminhada: no verão, o Bremen contratou Oskar Wojcik junto ao Cracovia por três milhões de euros.

Segundo Di Marzio, no entanto, está longe de estar decidido que Dallinga realmente trocará o Bologna pelo Osterdeich. Outro clube da Bundesliga também teria colocado os olhos no holandês e pode dificultar a vida do Werder na disputa pela contratação.

De acordo com Di Marzio, a única certeza é que Dallinga deixará o Bologna neste verão após dois anos, apesar de ter contrato até 2028. Como alternativas para o ataque do Werder, o italiano citou Tomas Bobcek, do Gdansk, e Alexis Cuello, do San Lorenzo.