O Real Madrid divulgou, na noite deste sábado, um comunicado oficial sobre a lesão de seu jogador francês Kylian Mbappé.

O Real informou, por meio de seu site oficial: "Após os exames aos quais nosso jogador Kylian Mbappé foi submetido, por parte dos serviços médicos do clube, foi diagnosticado um estiramento excessivo na cápsula posterior do joelho esquerdo".

O clube merengue não anunciou o período de ausência de Mbappé dos gramados, mas o jornal As afirmou que o período de recuperação do jogador francês deve variar de 10 a 12 dias.

Dessa forma, o atacante francês poderá estar apto para o primeiro Clássico contra o Barcelona, marcado para o dia 25 de outubro.

A importância do próximo período não se limita ao confronto com o rival tradicional no Campeonato Espanhol, já que o time merengue tem pela frente uma série de partidas importantes; depois de duas semanas, receberá o Villarreal, em seguida visitará a Roma, antes de receber o Sevilla e o Leipzig em seu estádio.

Kylian Mbappé havia se lesionado na noite de ontem, durante o confronto entre Turquia e França na Liga das Nações da Europa.



