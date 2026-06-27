No sábado de manhã, Egito e Irã empataram em 1 a 1 na última partida da fase de grupos do Grupo G. Esse resultado garantiu que a Bélgica, como vencedora do grupo, avançasse para a próxima fase da Copa do Mundo.
A partida entre Egito e Irã coincidiu com a celebração anual do Orgulho LGBT na cidade americana de Seattle. Por isso, esse confronto da Copa do Mundo entrará para a história como o “FIFA Pride Match”.
Pelo Egito, Omar Marmoush (Manchester City) teve, surpreendentemente, que se contentar com um lugar no banco. Mohamed Salah, por sua vez, foi titular. Mehdi Taremi, atacante do FC Porto, é considerado a grande estrela da seleção iraniana.
Já aos cinco minutos, o Egito abriu o placar. Uma tentativa de Salah foi defendida, mas como o goleiro Alireza Beiranvand não conseguiu controlar bem a bola, Mahmoud Saber acabou marcando: 1 a 0.
Em seguida, o Irã ganhou força, o que resultou em um pênalti aos onze minutos. Taremi assumiu a responsabilidade pela cobrança, mas o goleiro Mostafa Shobeir defendeu o pênalti.
Três minutos depois, o empate finalmente aconteceu. O lateral-direito Ramin Rezaeian, que havia subido para o ataque, aproveitou um rebote e chutou para o gol de um ângulo difícil: 1 a 1.
No segundo tempo, houve muito menos ação, já que ambas as seleções pareciam satisfeitas com o empate. Mesmo assim, o Irã conseguiu marcar nos minutos finais. Shojae Khalilzadeh marcou o 1 a 2, mas seu gol foi anulado pelo VAR após longa deliberação por impedimento.
Em seguida, o Irã ainda acertou a trave. Com isso, o Egito terminou em segundo lugar no grupo e enfrentará, virtualmente, a Austrália na próxima fase, enquanto o Irã terá, por enquanto, um confronto contra a Suíça.