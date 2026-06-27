Egito e Cabo Verde entram para uma lista histórica... e o Senegal iguala o recorde do Marrocos

As seleções do Egito e de Cabo Verde entraram para a história africana na Copa do Mundo ao se classificarem, nesta manhã de sábado, para a segunda fase da edição atual — pela primeira vez na história.

A seleção egípcia conseguiu quebrar a maldição em sua quarta participação, após as edições de 1934, 1990 e 2018, e garantiu sua vaga na segunda fase pela primeira vez.

A seleção egípcia ficou em segundo lugar no Grupo 7, com 5 pontos, após um valioso empate em 1 a 1 com o Irã, enquanto a Bélgica liderou o grupo apenas pelo saldo de gols.

Por sua vez, a seleção de Cabo Verde avançou para a segunda fase em sua primeira participação na história, após terminar o Grupo 8 em segundo lugar, com 3 pontos conquistados em 3 empates, atrás da Espanha, líder com 7 pontos.

As seleções de Cabo Verde e do Egito passaram a ocupar, respectivamente, o nono e o décimo lugares na lista das seleções africanas que se classificaram para a segunda fase da Copa do Mundo ao longo da história.

Elas vieram atrás de outras oito seleções: Nigéria, Marrocos, Senegal, Gana, Camarões, Argélia, África do Sul e Costa do Marfim.

A África do Sul e a Costa do Marfim também garantiram sua primeira classificação nesta edição, há alguns dias.

A segunda fase da Copa do Mundo atual contará com a participação de sete seleções africanas pela primeira vez na história: Marrocos, África do Sul, Costa do Marfim, Cabo Verde, Egito, Senegal e Gana, enquanto a Argélia pode se juntar a elas amanhã, domingo.

Nesse mesmo contexto, as seleções do Senegal e de Gana conseguiram sua terceira classificação na história nesta edição, igualando o recorde africano de número de classificações, detido por Marrocos e Nigéria.

A classificação das seleções africanas de acordo com o número de classificações ficou da seguinte forma: Nigéria (3 vezes), Marrocos (3 vezes), Senegal (3 vezes), Gana (3 vezes), Camarões (1 vez), Argélia (1 vez), África do Sul (1 vez), Costa do Marfim (1 vez), Cabo Verde (1 vez), e Egito (uma vez).

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