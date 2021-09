eFootball: Trailer vazado revela gameplay

Partida entre United e Arsenal mostra cenas do novo jogo de futebol da Konami

A Konami pode não ter mostrado muitas imagens de gameplay de eFootball, mas um novo vídeo vazado mostra uma partida completa do novo jogo de futebol, que chega no dia 31 de setembro.

Publicado em um canal chinês batizado de GREAT GAME TV CHANNEL, o vídeo de pouco menos de 12 minutos mostra uma versão aparentemente demo do game, que só conta com nove equipes (as mesmas que a Konami anunciou para o primeiro lançamento).

O duelo entre Manchester United e Arsenal, gravado com uma câmera em frente a uma TV, mostra imagens inéditas de gameplay de eFootball. Apesar de mais bonito e polido, o game lembra bastante o visto no beta “New Football Game”.

A principal diferença fica por conta da velocidade, que parece reduzida, mas próxima de uma partida real de futebol. As cores vibrantes também chamam a atenção, mas podem ser causadas pela gravação da tela.