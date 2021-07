PES 2022: Neymar é anunciado novo embaixador do game

Brasileiro do PSG ganhará versão especial no atual game, e também deve ser estrela da edição de 2022

Neymar Jr. é o mais novo embaixador de eFootball Pro Evolution Soccer, o PES, série de futebol virtual da Konami,

O brasileiro do Paris Saint-Germain foi anunciado como garoto propaganda do game nesta terça (20), em publicação nas redes oficiais do jogo. Vale lembrar que Ney apareceu recentemente na capa do principal concorrente, FIFA, na edição de 2019.

A nova parceria terá efeito imediato, com o lançamento de uma versão especial de Neymar no PES 2021, da série “Jogada Histórica”. A Konami também revelará mais detalhes sobre PES 2022 nesta quarta (21), e já é especulado que o craque brasileiro seja um dos jogadores de destaque do novo título.

Em suas próprias redes sociais, Neymar compartilhou a publicação, revelando estar animado com a nova parceria com a empresa japonesa. Ainda não há data confirmada para a chegada do novo card de Neymar ao PES 2021.

Na temporada passada o brasileiro foi “flagrado” por adversários em um modo competitivo do FIFA 21, concorrente do PES, onde ostentava um time “milionário”.