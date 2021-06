PES 2022: Jogabilidade melhorada e nova engine são destaques do beta

Testamos a demo “New Football Game Online Performance Test”, que mostra melhorias, mas precisa de polimento

PES 2022 recebeu um beta aberto para PS5, PS4, Xbox Series e Xbox One na última terça (23), e pegou os fãs de surpresa.

Gratuita para download em todas as plataformas, a versão de testes conta com quatro equipes (Man United, Juventus, Barcelona e Bayern), e tem como objetivo testar a qualidade da conexão do game, que sequer foi anunciado oficialmente pela Konami.

A Konami tratou de ressaltar que trata-se de uma versão inicial de desenvolvimento, que não reflete em nada o produto final. Isso inclui gráficos, jogabilidade e equilíbrio do gameplay. Mesmo com os avisos, o game virou assunto entre os fãs do jogo, que mostraram opções divididas em redes sociais e fóruns dedicados à franquia.

A demo do PES 2022 é boa?

Logo ao executar o “New Football Game Online Performance Test”, é fácil reparar que o título ainda passará por muitas melhorias. Os menus são bastante simples, e não mostram a logo da franquia em nenhum momento, seja do Pro Evolution Soccer (PES) ou Winning Eleven, nome usado no mercado asiático.

Ao entrar na primeira partida, a impressão é de que se trata de um port da versão para smartphones, PES Mobile. Os gráficos ainda são muito simples, com jogadores pouco detalhados e texturas de baixa qualidade para o gramado.

Mesmo com as limitações técnicas de uma beta, é possível reparar em melhorias consideráveis na movimentação dos jogadores. As animações não parecem ser finais, mas dão alguma leveza ao jogo, que parece mais ágil e solto que as versões anteriores de PES, famosas pelo seu peso.

A principal mudança fica por conta da jogabilidade, que se beneficia da Unreal Engine para um salto de qualidade relevante. O jogo chega a lembrar o concorrente FIFA em alguns momentos, com movimentação mais fácil e mudanças perceptíveis nas finalizações, que agora parecem permitir gols de diferentes ângulos e distâncias.

Por fim, a conexão para partidas online, grande motivação do lançamento do beta, também mostra melhorias. As respostas são rápidas para partidas com ping baixo, que pode ser testado antes de aceitar o duelo.

Apesar do lançamento apressado e de algumas escolhas curiosas (como a falta do nome do jogo, identidade visual e mesmo uma previsão de lançamento), a beta é um sinal positivo para aqueles que esperavam novidades em PES 2022. Resta esperar o dia 21 de julho, quando a Konami promete revelar o título.