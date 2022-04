Ederson, ex-Corinthians, está na mira do PSG

O jogador Éderson, ex-Corinthians e Fortaleza, foi contratado pela Salernitana, da Itália, que pagou pelo meia o valor de 6 milhões de euros (R$ 30,54 milhões). A aposta do diretor esportivo do clube italiano, Walter Sabatini, deu tão certo que o atleta levou interesse ao PSG, o qual pode pagar até 26 milhões de euros (R$ 132,35 milhões) pelo meio-campista brasileiro.

Quem deu essa informação foi o jornal Corriere dello Sport, que relatou o possível valor a ser oferecido pelo clube francês à Salernitana. O aumento de 20 milhões de euros pelo jogador seria um grande lucro aos italianos, que acabaram pagando "pouco" por um atleta que não sentiu a mudança da América do Sul para a Europa.

Em 22 de fevereiro, o brasileiro foi ainda citado pelo próprio diretor Sabatini, em entrevista ao Corriere dello Sport, onde disse: "Me conectei com Éderson, um jogador de 22 anos que em breve jogará por um grande clube". A previsão, caso a negociação se confirme, será extremamente correta.

Éderson não teve muito espaço no Corinthians, mas acabou tendo grande destaque quando foi para o Fortaleza, somando grande número de desarmes e mostrando segurança no meio do campo. Em má fase, a Salernitana vive a tentativa de recuperação para sair da lanterna do Campeonato Italiano, e mesmo vivendo este momento com o clube, o meia conseguiu destaque suficiente para levar interesse a outras equipes.