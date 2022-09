Edenilson pede para deixar Internacional após críticas e associação a jejum de títulos

Volante de 32 anos pediu para deixar o Beira-Rio por causa das críticas recentes. Atleta tem contrato até dezembro de 2024

Edenilson costura um acordo para deixar o Internacional a partir de janeiro de 2023. O volante de 32 anos tenta quebrar o vínculo, que se encerra em dezembro de 2024, por causa da insatisfação no Beira-Rio, como soube a GOAL. A informação sobre o desejo do atleta foi inicialmente divulgada pelo GE.

O meio-campista acredita que o clima não é mais propício para a sua permanência. Há rejeição de parte da torcida com o atleta por causa da sequência sem títulos — a última conquista foi o Campeonato Gaúcho 2016. Edenilson nunca foi campeão com as cores do Inter.

As críticas feitas pela torcida colorada incomodam o jogador, mesmo depois de tanto tempo defendendo as cores do clube — foi contratado em 2017. Ele crê que é melhor mudar de ares neste momento e pretende atuar por outra equipe a partir da próxima janela de transferências.

O diretor-executivo de futebol William Thomas e a comissão técnica de Mano Menezes já foram comunicados sobre a situação do volante. Todos estão cientes do sentimento do atleta no Beira-Rio, mesmo que o seu estafe não confirme a situação oficialmente.

A saída de Edenilson já é tratada por seu estafe e pela diretoria nos bastidores. O clube entende a solicitação feita pelo jogador e está disposto a facilitar a sua saída.

Com mais dois anos de acordo no Beira-Rio, o meio-campista tem multa rescisória de US$ 3 milhões (R$ 15,76 milhões na cotação atual) para o exterior. A multa para o futebol brasileiro está avaliada em R$ 700 milhões — valor calculado de acordo com o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Edenilson tem 45 partidas disputadas na atual temporada, com nove gols marcados e cinco assistências. O meio-campista esteve em campo em 3.480 minutos.