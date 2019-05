Hazard fala em tom de adeus: "fui de bebê a gente grande no Chelsea"

Belga do Chelsea pode ser reforço do gigante espanhol para a próxima temporada

Eden Hazard pode ser a grande contratação do para a próxima temporada. O clube espanhol está em busca de uma nova referência para a equipe desde a saída de Cristiano Ronaldo para a , e o belga é o principal alvo, segundo a imprensa europeia.

Hazard tem apenas mais um ano restante em seu contrato. Por isso, o valor esperado pelo é considerado alto, levando em consideração que após o término do contrato o belga pode ir para qualquer time sem que os Blues recebam alguma coisa.

Às vésperas da final da , que verá duelo londrino entre Chelsea e , o meia voltou a dar sinais de que uma saída é provável. "Quando cheguei aqui era um bebê. Agora sou gente grande", disse o atleta ao Mirror.

"Estava um pouco assustado quando cheguei. Didier Drogba havia saído, e quando você tem Drogba no time é garantia de troféus. Mas no fim joguei com atletas de alto nível. E se você olhar meus sete anos no Chelsea, fizemos algo incrível juntos", afirmou.

Não é a primeira vez que o meia tem um discurso sinalizando uma saída. Após a última partida do Chelsea pela Premier League, Hazard não revelou seu futuro, mas afirmou que já decidiu onde jogará. "Minha decisão está tomada. Ainda estou esperando [o avanço do negócio], mas, sim, [avisei o clube] há algumas semanas".

O astro ainda afirmou que o fato de o Chelsea ter assegurado presença na próxima não mudará sua decisão, indicando que seu destino deve mesmo ser longe de Stamford Bridge.

PUNIÇÃO DA FIFA AO CHELSEA PODE INFLUENCIAR CASO HAZARD

A FIFA informou no início do mês que vai manter a punição do Chelsea por não respeitar o Fair Play financeiro. O clube ainda pode apelar, mas, se mantida a derrota, deverá ficar duas janelas de transferência sem poder contratar qualquer jogador.

Sem poder usar o dinheiro de uma eventual venda do belga para contratar alguém para o seu lugar, o Chelsea pode decidir manter Hazard no elenco por mais uma temporada, mesmo que isso signifique perdê-lo de graça depois disso.

ACORDO ESTÁ PRÓXIMO?

Segundo reportagem do Marca em 18/04, Eden Hazard deve ser anunciado pelo Real Madrid assim que o Chelsea encerrar sua participação na Europa League. Assim, ele se tornaria a terceira contratação do Real para 2019/2020. O clube europeu já contratou Rodrygo, hoje no , e Eder Militão, que defende as cores do .

Hazard já evoluiu o que era necessário para se tornar um nome à altura do clube espanhol, conforme a publicação. Quando o jogador defendia as cores do , da , o presidente Florentino Pérez disse: "Quando for um dos melhores do mundo, será jogador do Real Madrid". A operação deve ser fechada em cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões).

REAL MADRID PODE OFERECER KOVACIC E JAMES RODRIGUEZ

Em abril, a SkySports informou que o clube madridista está cada vez mais confiante de um acerto com o craque belga. De acordo com a publicação, o Chelsea espera receber 100 milhões de libras pelo jogador.

Para cobrir parte desse valor, o Real Madrid estuda ceder o volante Mateo Kovacic, que já está emprestado ao Chelsea e é admirado pelo técnico Maurizio Sarri.

Outro que pode ser oferecido é James Rodríguez, que está emprestado pelo Real ao de Munique e não interessa nem ao time bávaro e nem ao técnico Zinedine Zidane em Madrid.