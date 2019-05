Hazard decide Europa League em despedida perfeita do Chelsea

O belga chegou a Stamford Bridge ganhando uma Europa League e se despede com o mesmo troféu antes de chegar ao Real Madrid

Um fim de ciclo perfeito. Podemos descrever assim a despedida de Eden Hazard, a detalhes de ser anunciado no , do . Nesta quarta-feira (29), o meia-atacante belga foi decisivo para dar aos Blues o título da na final disputada contra o : foram dois gols e uma assistência na goleada por 4 a 1 sobre o rival. A sua melhor atuação em uma de suas melhores temporadas pela equipe de Stamford Bridge.

Hazard chegou aos Blues em 2012-13, meses após o Chelsea ter conquistado a tão sonhada . Em sua temporada de estreia, fez 13 gols em 69 partidas e, curiosamente, a sua primeira taça foi justamente uma Europa League, levantada após final emocionante contra o . O camisa 10, que havia feito um gol e dado uma assistência no caminho daquela conquista europeia, não conseguiu jogar a decisão por estar lesionado. Hoje, despediu-se do clube como melhor em campo na final.

Ele queria deixar uma boa lembrança para os torcedores. Em meio às respostas evasivas em relação ao interesse do Real Madrid, neste fim de temporada, Hazard não conseguia esconder o quão difícil seria deixar o clube que defendeu por tanto tempo. Além dos títulos de Europa League, Eden foi destaque em duas conquistas de Premier League, além de ter levantado uma e Inglesa. Foram 352 jogos e 110 gols.

Mas jamais Hazard havia balançado tantas vezes as redes em uma única temporada pelos Blues: depois de ter dado a assistência para Pedro fazer o 2 a 0 (Giroud, antes, havia aberto o placar contra sua ex-equipe), Eden converteu pênalti aos 65’ e, aos 70’, transformou a vitória por 3 a 1 em goleada ao fazer o quarto dos Blues nos gramados do Azerbaijão. Justamente em uma final, pela primeira vez nesta temporada o belga fez dois gols e ainda deu uma assistência. A sua melhor exibição no que provavelmente tenha sido a sua melhor temporada sob o ponto de vista individual.

Em 52 jogos, foram 21 gols considerando todas as competições. Vestindo a camisa do Chelsea Hazard ainda não havia sido tão goleador. Foi decisivo para garantir a vaga dos Blues na Champions League através da Premier League e deu o provável ‘adeus’ entregando uma taça europeia para o seu time. Não é novidade para Hazard, que em seu último ano pelo antes de chegar à também quebrou o recorde individual de gols no time francês (22). O camisa 10 chegou com uma Europa League e deixa o Chelsea entregando o mesmo troféu, mas com um brilho todo especial que jamais será esquecido pelos torcedores.