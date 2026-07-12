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É um grande fã dele... O craque marroquino entra nos planos do Milan

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Um possível negócio, sob certas condições

Robin Amorim, ex-técnico do Manchester United, demonstrou interesse em contratar um de seus ex-jogadores para seu novo clube, o Milan.

Segundo o jornalista Matteo Moretto, o novo técnico do Milan, Amorim, é um grande admirador do zagueiro do Manchester United, Nasser Mazraoui, e pode tentar contratá-lo ainda nesta janela de transferências de verão.

Moretto disse no canal do Fabrizio Romano no YouTube: “Nassir Mazraoui é um dos jogadores favoritos de Amorim. Mas, até o momento, não há negociações em andamento, nem contato direto entre os dois clubes”.

Ele acrescentou: “Mas o que posso dizer é que Mezraoui, de 28 anos, cujo contrato termina em 2028 com opção de renovação, é um jogador muito apreciado por Amorim. Vamos ver se o Milan vai tentá-lo mais tarde durante a janela de transferências”.

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E concluiu: “Até hoje, falo da aprovação do técnico em relação a ele. Amorim valoriza as qualidades de Mezraoui”.

E como o 20 vezes campeão da Premier League ainda não contratou um lateral-esquerdo, há todas as chances de que o marroquino atue como substituto de Luke Shaw, assim como fez com a seleção de seu país de forma extremamente eficaz na Copa do Mundo de 2026.

Ele se destaca como lateral-direito e, considerando que o United disputará quatro competições, haverá muitos minutos disponíveis para o ex-jogador do Ajax em ambas as laterais.

Mezraoui só deixará Old Trafford se o clube decidir reforçar sua defesa, enquanto continuam as especulações sobre a contratação de Julian Ryerson, do Borussia Dortmund.

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