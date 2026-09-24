E quanto a Raphinha? Ancelotti choca a torcida do Real Madrid com declaração dura sobre Vinícius

Com a franqueza que lhe é característica e que não conhece bajulação, Carlo Ancelotti colocou os pingos nos is em seu primeiro teste de verdade à frente da seleção brasileira.

Horas antes do início de uma nova era para a Seleção, o técnico italiano não hesitou em fazer uma comparação chocante entre duas estrelas de La Liga, exaltando o ponta em grande fase do Barcelona e emitindo um veredito duro sobre o ponta do Real Madrid, em declarações que devem causar grande alvoroço na Espanha.

Carlo Ancelotti revelou os contornos da nova seleção brasileira durante a coletiva de imprensa realizada em Townsville nesta quinta-feira, antes do aguardado amistoso contra a Austrália nesta sexta-feira, o primeiro da Seleção após a Copa do Mundo.

O técnico italiano revelou uma escalação ofensiva assustadora na qual deve se apoiar, confirmando sua intenção de apresentar um futebol puramente ofensivo, a saber: Hugo Souza no gol; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos na linha de defesa; Danilo e Bruno Guimarães no meio; e um quarteto ofensivo de fogo formado por Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinícius Júnior.

Elogio excepcional a Raphinha

Ancelotti não perdeu a oportunidade de elogiar o início arrasador que Raphinha vem tendo com o Barcelona nesta temporada, tornando-se uma das principais armas ofensivas dos Blaugranas.

Ancelotti disse: "Raphinha está tendo um desempenho impressionante em uma posição que não era sua posição natural, ainda que agora pareça ser", em referência ao seu brilho na posição de falso nove, posição na qual marcou 14 gols e deu 3 assistências em apenas 8 partidas, com números que confirmam sua transformação em uma máquina de gols imparável.









Recado franco a Vinícius

Em completo contraste, a fala de Ancelotti sobre Vinícius Júnior, sua antiga estrela no Real Madrid, veio carregada de muita franqueza.

O técnico italiano reconheceu que Vinícius não vive o seu melhor momento atualmente, afirmando: "Talvez ele não esteja em sua melhor fase agora, mas estamos confiantes de que ambos serão jogadores titulares no futuro".

Apesar de admitir a queda de rendimento de Vinícius em comparação com seu companheiro de seleção, Ancelotti reafirmou sua confiança absoluta na capacidade da dupla de liderar o futuro do Brasil, ressaltando que se apoiará em ambos como titulares.

E o estádio Queensland Country Bank será o palco da primeira imagem real do Brasil de Ancelotti, com uma dupla que reúne Vinícius e Raphinha, apoiada por dois talentos de peso, Endrick e Estêvão, em um ataque desenhado para testar a defesa da Austrália desde o primeiro minuto e provar que a confiança do técnico italiano em suas estrelas não veio do nada.







